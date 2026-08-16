الأرصاد: انخفاض طفيف في درجات الحرارة غدا واستمرار ارتفاع الرطوبة.. والعظمى بالقاهرة 34

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة، غدا الإثنين، مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، على أن يكون الطقس نهارا حار رطب على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد. مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

وذكرت الهية- في بيان، اليوم الأحد- أنه متوقع شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

كما توجد فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من محافظات السواحل الشمالية والوجه البحرى على فترات متقطعة. ونشاط رياح على أغلب الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد والصحراء الغربية على فترات متقطعة.

أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط متوقع أن تكون معتدلة، مع ارتفاع الموج من 1.5 الى 2.25 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر متوقع أن تكون معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج من 1.5 إلى 2.5 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة خليج السويس تكون معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج من 1.5 إلى 2.5 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.



درجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

المدينة / العظمى / المحسوسة / الصغرى

القاهرة 34 36 24

العاصمة الجديدة 35 37 23

6 اكتوبر 35 37 23

بنها 34 36 24

دمنهور 33 35 23

وادى النطرون 34 36 24

كفر الشيخ 33 35 23

بلطيم 31 34 23

المنصورة 33 35 24

الزقازيق 34 36 24

شبين الكوم 33 35 23

طنطا 33 35 23

دمياط 32 34 23

بورسعيد 30 33 22

الاسماعيلية 36 38 24

السويس 36 39 23

العريش 31 36 23

رفح 32 34 23

رأس سدر 37 40 26

نخل 36 38 21

كاترين 32 34 20

الطور 38 40 27

طابا 36 38 26

شرم الشيخ 38 41 29

الغردقة 39 42 29

الاسكندرية 31 34 24

العلمين 31 34 24

مطروح 29 32 23

السلوم 30 33 23

سيوة 36 38 22

رأس غارب 36 39 26

سفاجا 36 39 26

مرسى علم 37 40 27

شلاتين 39 42 29

حلايب 36 39 28

أبو رماد 37 41 27

مرسى حميرة 37 41 27

أبرق 36 42 26

جبل علبة 36 41 26

رأس حدربة 36 39 29

الفيوم 36 38 24

بني سويف 36 38 24

المنيا 37 39 23

أسيوط 37 39 24

سوهاج 40 41 26

قنا 42 43 27

الأقصر 41 42 27

أسوان 42 43 27

الوادى الجديد 39 40 26

أبوسمبل 40 41 28

درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية

المدينة / العظمى / الصغرى

مكة 43 32

المدينة 45 32

الرياض 46 33

المنامة 42 34

أبوظبى 43 33

الدوحة 42 34

الكويت 50 35

دمشق 34 16

بيروت 31 26

عمان 30 18

القدس 29 20

غزة 31 24

بغداد 47 33

مسقط 31 28

صنعاء 30 18

الخرطوم 38 28

طرابلس 35 28

تونس 38 26

الجزائر 31 24

الرباط 27 19

درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم

المدينة / العظمى / الصغرى

أنقرة 28 14

إسطنبول 29 17

إسلام آباد 33 25

نيودلهى 34 26

جاكرتا 33 24

بكين 32 21

كوالالمبور 34 25

طوكيو 31 23

أثينا 32 19

روما 34 23

باريس 29 18

مدريد 37 23

برلين 21 12

لندن 27 17

مونتريال 23 17

موسكو 24 13

نيويورك 28 21

واشنطن 33 22

نواكشوط 32 26

أديس أبابا 22 13