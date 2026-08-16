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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

نتنياهو يدعم روث كاباسا أبرامسون للمقعد النسائي الجديد في الليكود

نتنياهو
نتنياهو
فرناس حفظي

أوصى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الدكتورة روث كاباسا أبرامسون لتولي منصب المرأة الجديدة في الانتخابات التمهيدية لحزب الليكود.

قرر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو دعم الدكتورة روث كاباسا أبرامسون لشغل مقعد المرأة الجديد في حزب الليكود، وذلك قبل ساعات من بدء الانتخابات التمهيدية للحزب. 

ووفقا لصحيفة يديعوت أحرونوت أن كاباسا أبرامسون، وهي شخصية معروفة في اليمين، تخوض الانتخابات لأول مرة لشغل مقعد المرأة الجديد المرموق المخصص للمركز 34 في القائمة، ويعتقد نتنياهو أنها ستكون إضافة مميزة إلى القائمة التي سيقدمها.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الدكتورة روث كاباسا أبرامسون منصب المرأة الجديدة الانتخابات التمهيدية حزب الليكود

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