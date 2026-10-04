الرئيس الفنلندي لـ صحيفة إسبانية: لا نتوقع أن تهاجم روسيا فنلندا

صرح الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب اليوم / الأحد/ بأنه لا يتوقع أن تهاجم روسيا بلاده.
وقال ستوب- في تصريحات خاصة لصحيفة /إل موندو/ الإسبانية:- "إننا في أوروبا، لدينا مشكلة في التواصل نتيجة خلط الزعماء بين السيناريوهات"، موضحًا: "هناك الآن أشخاص يشعرون بالخوف و يخلطون بين السيناريوهات و تصور التهديد"،
وأضاف:"لدينا أطول حدود مع روسيا داخل الاتحاد الأوروبي، يمكننا أن نرى بوضوح ما هي روسيا وما الذي لا تعتزم فعله".
كما شدد على أنه لا يوجد دليل حتى الآن على أن روسيا تعتزم مهاجمتنا.
يُشار إلى أن العاصمة الفنلندية هلسنكي ستستضيف ملك إسبانيا فيليب السادس والملكة ليتيزيا في زيارة رسمية إلى فنلندا في الفترة من 6 إلى 7 أكتوبر الجاري، تلبية لدعوة الرئيس ستوب لتعزيز العلاقات الثنائية والتعاون الأمني والدفاعي.