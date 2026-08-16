كوشنر يبحث مع نتنياهو والوسطاء الإجراءات اللازمة لبدء المرحلة الثانية من خطة ترامب

أفاد موقع أكسيوس، بأن جاريد كوشنر، عضو مجلس السلام، و صهر الرئيس الأمريكي سيبحث مع بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء الإحتلال الإسرائيلي، يوم الإثنين، الخطوات الموازية التي يتعين على إسرائيل إتخاذها.

و عقد كوشنر لقاءً مع الوسطاء باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة والممثل الأعلى لغزة نيكولاي ميلادينوف؛ لبحث الإجراءات اللازمة للإسراع في بدء المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

و جاء ذلك في ظل موافقة حركة حماس على خارطة الطريق الخاصة بالمرحلة الثانية، فيما برزت خلافات إسرائيلية بشأن بعض بنودها، الأمر الذي دفع الوسطاء إلى تكثيف اتصالاتهم لتجاوز نقاط الخلاف ووضع آليات واضحة وقابلة للتحقق لتنفيذ الالتزامات المتبادلة.

و أكد الوسطاء (مصر وتركيا وقطر) دعمهم للجهود الأمريكية الهادفة إلى إرساء الاستقرار والهدوء بقطاع غزة، محذرين من أي مساعٍ لتقويض النجاح المحقق حتى الآن في تنفيذ قرارات اتفاق شرم الشيخ.

يأتي هذا التحرك في وقت يكثف فيه الوسطاء (مصر وقطر وتركيا) من جهودهم الإقليمية؛ لدفع تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وسط محاولات إسرائيلية لعرقلة تطبيق بنود خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفي مقدمتها نزع سلاح الفصائل الفلسطينية والانسحاب الإسرائيلي التدريجي من القطاع.