عايز ياخد فلوس بالعافية.. القبض على شخص تعدى على والديه بالإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضررت خلاله القائمة على النشر من إعتياد شقيقها التعدى عليها ووالديهما بالسب وتهديدهم بإلحاق الأذى بهم لإجبارهم على دفع مبالغ مالية له بالإكراه بالإسكندرية .







بالفحص تبين أنه بتاريخ 6/ الجارى تبلغ لقسم شرطة ثالث المنتزه من والد القائمة على النشر (مهندس – مقيم بدائرة القسم) بقيام نجله بالتعدى عليه بالسب والتهديد بالإيذاء للحصول منه على مبالغ مالية كرهاً عنه .





أمكن ضبط المشكو فى حقه، وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه .





تم إتخاذ الإجراءات القانونية .









