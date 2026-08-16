مصرع فتاة إثر نشوب حريق بمنزل ببلقاس في الدقهلية

لقيت فتاة مصرعها، إثر نشوب حريق داخل منزل مكون من طابقين بمنطقة المركزية بمدينة بلقاس في محافظة الدقهلية.

وتلقت مديريةأمن الدقهلية إخطارا بنشوب حريق بالطابق الأول من المنزل، بجوار مجلس مدينة بلقاس، انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ.



وأسفر الحريق عن العثور على جثة آية عبد الله سعد، 23 عامًا، مقيمة المركزية ببلقاس، متفحمة داخل موقع الحريق.

تم نقل الجثة إلى مستشفى المنصورة الدولي وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق

فيما تكثف الجهات المختصة جهودها لكشف أسباب وملابسات اندلاع الحريق.