محافظ الدقهلية يتابع نتائج لجنة المراجعة الداخلية والحوكمة ببلقاس

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، نتائج الحملة التفتيشية بمركز ومدينة بلقاس وذلك بالتعاون والتنسيق الكامل مع هيئة الرقابة الإدارية، في خطوة تعكس تكامل الأدوار بين أجهزة الرقابة المختلفة لضمان حوكمة الأداء المحلي.

جاءت الحملة على الوحدة المحلية ووحدة طب الأسرة بقرية الستاموني، برئاسة الحسيني البغدادي مدير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، وعضوية محمد لطفي د ابراهيم الشربيني، وهدفت إلى إجراء مراجعة شملت التأكد من انتظام سير العمل وانضباط الموظفين، ومدى التزامهم بساعات العمل الرسمية واللوائح المنظمة للخدمة المدنية.

كما شملت الحملة التفتيشية المحور الخدمي والجماهيري، من خلال الوقوف على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وقياس زمن الاستجابة للمعاملات، ورصد أي معوقات تحول دون حصول المواطن على حقه كاملا في الخدمات دون محاباة أو تعطيل، بما يضمن تحقيق مبدأ "المواطن أولاً".