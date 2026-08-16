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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

طارق فهمي: زيارة كوشنر للعلمين تهدف لنقل الخطط إلى حيز التنفيذ

طارق فهمي: زيارة كوشنر للعلمين تهدف لنقل الخطط إلى حيز التنفيذ
طارق فهمي: زيارة كوشنر للعلمين تهدف لنقل الخطط إلى حيز التنفيذ
شيماء جمال

أكد الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، أن مدينة العلمين الجديدة أصبحت اليوم محور اهتمام الميديا والصحافة العالمية، حيث تتصدر الأخبار واللقاءات السياسية التي تجري على أرضها واجهات المواقع الإخبارية الدولية.

 وأوضح فهمي أن هذا الزخم الإعلامي يعكس الثقل الاستراتيجي للدولة المصرية، مشيراً إلى أن القاهرة لم تعد تلعب دور الوسيط التقليدي فحسب، بل أصبحت فاعلاً رئيسياً ومؤثراً في صياغة القرارات الإقليمية.

وفي تحليل لزيارة "جاريد كوشنر" الحالية لمصر، أشار فهمي خلال مداخلة ببرنامج "الساعة 6" على قناة "الحياة"، إلى أن الزيارة تأتي في إطار مهمة استطلاعية تهدف لتقريب وجهات النظر وبحث آليات "تنفيذ" خطط الاستقرار، خاصة فيما يتعلق بملف غزة. 

وأكد أن المرحلة الحالية تجاوزت مجرد التفاوض حول القبول أو الرفض، لتنتقل إلى مرحلة وضع جداول تنفيذية وتفكيك عناصر الأزمات، مشدداً على أن الإدارة الأمريكية لن تسمح بإفشال خططها وتراهن على الدور المصري لتحقيق ذلك.

وشدد أستاذ العلوم السياسية على قوة الشراكة الاستراتيجية التي تجمع القاهرة وواشنطن، لافتاً إلى وجود تنسيق رفيع المستوى يجمع كافة أجهزة الدولة المصرية، بدءاً من رئاسة الجمهورية، وصولاً إلى وزارة الخارجية. وأضاف أن التحركات المصرية تتسم بالمسؤولية وتجمع بين الأبعاد الأمنية والسياسية، مما يجعل الدور المصري حجر الزاوية في أي ترتيبات مستقبلية تهدف لفرض الاستقرار في المنطقة.

العلمين طارق فهمي القاهرة غزة جاريد كوشنر

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