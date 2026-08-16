عزة مصطفى: تطوير مساجد آل البيت يعكس المحبة بين المصريين وعترة النبي

أشادت الإعلامية عزة مصطفى بجهود وزارة الأوقاف المصرية في إطلاق برنامج دعوي وإيماني متكامل داخل مساجد القاهرة ومساجد آل البيت، وذلك تزامناً مع الاحتفالات بذكرى المولد النبوي الشريف.

وأوضحت أن هذا النشاط المكثف يهدف إلى إحياء الروحانيات ونشر السيرة العطرة للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه المناسبة العظيمة التي ينتظرها المصريون بشغف كبير.

واستعرضت عزة مصطفى خلال حلقتها ببرنامج الساعة 6 المذاع على قناة الحياة الطفرة الكبيرة التي شهدتها مساجد آل البيت من تطوير وتجديد شامل تحت رعاية الدولة، مشيرة إلى أن عمليات التطوير شملت مساجد كبرى مثل مسجد الإمام الحسين، والسيدة نفيسة، والسيدة زينب، والسيدة فاطمة النبوية، والسيدة رقية. وأكدت أن هذه المساجد لم تعد مجرد أماكن للصلاة، بل أصبحت تحفاً معمارية تليق بمكانة أصحابها، موجهة الشكر لوزارة الأوقاف على هذا المجهود الذي تم إنجازه على أكمل وجه.

وأكدت مقدمة برنامج "الساعة 6" على العلاقة الوثيقة والمباشرة التي تربط بين المصريين وآل بيت النبي، لافتة إلى أن هذه المساجد تعد مقصداً وملاذاً للزائرين من مختلف محافظات مصر ومن شتى الجنسيات حول العالم الذين يأتون "طلباً للمدد" والسكينة. وأضافت أن الجمال الذي يراه الزائر حالياً في هذه الأماكن بعد تجديدها وفرشها وتأهيلها يسعد كل من تطأ قدماه هذه الرحاب الطاهرة.