زفاف بعيدًا عن الأضواء.. تفاصيل حفل كريستيانو رونالدو وجورجينا في البرتغال

كشفت مجلة «Vogue» تفاصيل جديدة عن حفل زفاف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو و جورجينا رودريجيز، والذي أُقيم في البرتغال بعد سنوات من ارتباطهما الذي بدأ في العاصمة الإسبانية مدريد.

واختار رونالدو وجورجينا إقامة مراسم الزواج داخل منزلهما، في أجواء عائلية هادئة ومحدودة، بعيدًا عن حفلات الزفاف الضخمة التي تتناسب عادةً مع نجوميتهما وشهرتهما العالمية.

وأوضحت جورجينا أن اختيار المنزل لم يكن صدفة، إذ أراد الثنائي الاحتفال بهذه المناسبة وسط أطفالهما، وفي مكان يحمل العديد من ذكريات حياتهما معًا.

ورغم بساطة الاحتفال، أكدت جورجينا أن فكرة إقامة حفل زفاف كبير لم تُلغَ، مشيرة إلى إمكانية الاحتفال مستقبلًا مع أفراد العائلة والأصدقاء، إلا أن ارتباطاتهما المهنية ومسؤولياتهما الأسرية دفعتهما إلى الاكتفاء بمراسم خاصة في الوقت الحالي.

حضور الأطفال في حفل الزفاف

حرص رونالدو وجورجينا على أن يكون أطفالهما جزءًا أساسيًا من مراسم الزواج، في ظل المكانة الكبيرة التي تحتلها الأسرة في حياتهما.

واختارت العائلة إطلالات خاصة من دار «جوتشي»، في لفتة تحمل طابعًا رمزيًا، باعتبار أن العلامة التجارية كانت شاهدة على بداية قصة حب الثنائي، بعدما التقى رونالدو بجورجينا للمرة الأولى داخل أحد فروعها في مدريد.

إطلالة رونالدو وجورجينا

ظهرت جورجينا خلال مراسم الزفاف بإطلالة بيضاء من الحرير، نسقتها مع حذاء مناسب، بينما اختار رونالدو بدلة باللون البيج الفاتح، مع إطلالات متناسقة لأطفالهما.

كما استعان الثنائي بالمصور العالمي يورجن تيلر لتوثيق تفاصيل المناسبة، رغبةً في الحصول على صور تحمل طابعًا فنيًا مختلفًا عن ألبومات الزفاف التقليدية.

وبعد انتهاء مراسم الزواج، توجه رونالدو وجورجينا إلى مزار سيدة فاطمة في البرتغال، حيث أُقيمت لهما مراسم دينية خاصة وحصلا على البركة داخل كنيسة صغيرة، بعيدًا عن الحشود والازدحام.

رونالدو يعود سريعًا إلى السعودية

ولم يقضِ الثنائي شهر عسل بالشكل التقليدي، إذ كان رونالدو مرتبطًا بالاستعدادات للموسم الجديد مع فريقه في السعودية، وهو ما دفعهما إلى العودة سريعًا إلى الرياض.

وتعود بداية قصة رونالدو وجورجينا إلى عام 2016، عندما التقى الثنائي للمرة الأولى داخل أحد متاجر «جوتشي» في العاصمة الإسبانية مدريد، قبل أن تتطور العلاقة بينهما ويؤسسا أسرة تضم عددًا من الأطفال.

وتحدث رونالدو وجورجينا عن علاقتهما، مؤكدين أن الزواج يمثل بداية مرحلة جديدة في حياتهما، مع تمسكهما بالحفاظ على خصوصية أسرتهما والاستمتاع باللحظات التي تجمعهما بعيدًا عن الأضواء.

وعقب انتهاء مراسم الزواج، أعربت جورجينا عن سعادتها بالمناسبة، مؤكدة أنها جاءت تمامًا كما تخيلتها، ووصفت اليوم بأنه كان مليئًا بالحب، مشيرة إلى أن وجود زوجها وأطفالها وعائلتها وإيمانهم كان كل ما تحتاج إليه للاحتفال بهذه اللحظة الخاصة