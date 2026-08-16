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لو عمرك أقل من 35.. الفئات المستحقة لحجز شقق الإيجار التمليكي 2026
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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لو عمرك أقل من 35.. الفئات المستحقة لحجز شقق الإيجار التمليكي 2026

موعد حجز شقق الايجار التمليكي2026
موعد حجز شقق الايجار التمليكي2026
رشا عوني

أيام قليلة ويبدأ حجز شقق الإيجار التمليكي2026 الذي أعلنت عنه وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية، حيث يستهدف هذا الطرح الشباب المقبلين على الزواج وتم تخصيص 5 آلاف وحدة بالمدن الجديدة بنظام الإيجار المنتهي بالتملك للفئات المستحقة وفق الشروط التي حددتها الوزراة . 

الإيجار التمليكي

تفاصيل شقق الإيجار التمليكي 2026

وتتراوح مساحات الوحدات المقرر طرحها بين 75 و90 مترًا مربعًا، على أن تكون الوحدات كاملة التشطيب وجاهزة للتسليم، ويتضمن الطرح نحو 8 آلاف وحدة في المحافظات، إضافة إلى حوالي 3500 وحدة في المدن الجديدة، وفق ما أعلنته الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، مي عبد الحميد، في تصريحات سابقة.

5000 شقة إيجار جاهزة

وتستعد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لطرح نحو 5000 وحدة سكنية منفذة بالكامل، وبمساحات متنوعة، بنظام الإيجار المنتهي بالتملك.

وتحدد القيمة الإيجارية للوحدة وفقًا لموقعها والمحافظة الموجودة بها والقيمة السوقية للمنطقة، مع تقديم دعم يضمن تناسب قيمة الإيجار مع دخل الأسرة.


شقق إيجار في 25 مدينة جديدة


ومن المقرر توزيع الوحدات على نحو 25 مدينة جديدة بمختلف أنحاء الجمهورية، على أن يتم طرحها خلال شهر، وفقًا للشروط والضوابط التي ستتضمنها كراسة شروط الطرح.


وسيتم تخصيص 5% من إجمالي الوحدات المطروحة للأشخاص من ذوي الهمم ممن تنطبق عليهم شروط الحجز، وفقًا للضوابط والتفاصيل التي سترد في كراسة الشروط، وذلك في إطار حرص الوزارة على دعم الدمج وتحقيق تكافؤ الفرص بين المواطنين.

الإيجار التمليكي 2026.. المساحات والفئات المستحقة وطريقة التملك | مصراوي

مدة عقد الإيجار التمليكي

ويقوم نظام الإيجار التمليكي على إتاحة الوحدة للمستفيد مقابل سداد قيمة إيجارية شهرية، مع إمكانية الاستمرار في الانتفاع بها وفق مدة التعاقد.

وبحسب التفاصيل المعلنة، تبلغ مدة عقد الإيجار 3 سنوات قابلة للتجديد لمدة 3 سنوات أخرى، مع إمكانية تحويل الوحدة إلى نظام التمليك، بشرط انتظام المستفيد في سداد القيمة الإيجارية المستحقة عليه.


أماكن شقق الإيجار التمليكي

تتوزع الوحدات على نحو 25 مدينة جديدة، ويكون التقديم وفقًا لمحافظة الإقامة المثبتة في بطاقة الرقم القومي، وفي حال عدم توافر وحدات بالمحافظة محل إقامة المتقدم، يمكنه التقدم للحجز في أقرب مدينة، وفقًا لما ستحدده كراسة الشروط، حيث يتم تخصيص الوحدات من خلال القرعة العلنية بين المتقدمين الذين استوفوا جميع الشروط المطلوبة.

إيجار 20 عام ينتهي بالتملك


وتبلغ مدة الإيجار المنتهي بالتملك 20 عامًا اعتبارًا من تاريخ استلام الوحدة، ويلتزم خلالها المستفيد بسداد القيمة الإيجارية الشهرية ومصروفات الصيانة المستحقة، وفقًا لنظام السداد المحدد لكل مشروع.

الإيجار يبدأ من 1500 جنيه

من أبرز التفاصيل التي تجذب الراغبين في الحجز قيمة الإيجار الشهرية، والتي من المقرر أن تتراوح بين 1500 و2000 جنيه، بحسب مساحة الوحدة وموقعها، على أن توضح كراسة الشروط الحدود الخاصة بالدخل وآليات السداد.

وتصل مدة نظام الإيجار المنتهي بالتملك إلى 20 عامًا من تاريخ استلام الوحدة، مع التزام المستفيد بسداد الإيجار ومصروفات الصيانة. 

ويبدأ التعاقد لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد، ثم يتم التملك وفق نظام التمويل العقاري الساري واستيفاء الشروط المطلوبة.

شروط حجز شقق الإيجار التمليكي2026

 

وأعلنت مي عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الإجتماعي، شروط حجز شقق الإيجار التمليكي الجديدة والتي تختلف عن حجز فق الإسكان العادية، وهي :

  • ألا يزيد عمر المتقدم على 35 عامًا، إلى جانب إتاحة التقديم لغير المتزوجين.
  • ومن ضمن الشروط أن يكون المتقدم من نفس المحافظة المطروح بها الشقق او العاملين بها.
  • عدم امتلاك وحدة سكنية أو منزل
  • عدم الحصول سابقًا على وحدة ضمن مشروعات الإسكان الحكومي
  • عدم الاستفادة من مبادرات التمويل العقاري السابقة

الفئات المستحقة لشقق الإيجار التمليكي بدون مقدم

يستهدف المشروع عددًا من الفئات الأكثر احتياجًا للحصول على وحدات سكنية، وتشمل:

  • الشباب غير القادرين على سداد مقدمات الحجز
  • محدودي الدخل
  • متوسطي الدخل
  • الأسر الجديدة والمقبلين على الزواج
  • المواطنين غير المالكين لوحدات سكنية

ومن المتوقع أن تمنح الأولوية في الحجز للشباب والأسر الحديثة، دعمًا للاستقرار الاجتماعي وتخفيف أعباء السكن.

طريقة حجز شقق الإيجار التمليكي2026 

من المقرر إتاحة التقديم إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث تتضمن كراسة الشروط تفاصيل الحجز والاستحقاق والسداد والتخصيص ومواعيد التقديم والقرعة.

الأوراق المطلوبة لحجز شقق الإيجار التمليكي

وتشمل المستندات المطلوبة صورة بطاقة الرقم القومي للزوج والزوجة، ومفردات مرتب حديثة للعاملين، وشهادة دخل معتمدة لأصحاب المهن الحرة، وشهادات ميلاد الأبناء، وإيصال مرافق حديث، وبرنت تأمينات إن وجد، بالإضافة إلى الإقرار الخاص بعدم الحصول على دعم سكني سابق.

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