قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترخيص ونسب ومهن محظورة .. لماذا شدد قانون العمل قواعد تشغيل الأجانب في مصر؟
ارتفاع اليورو وتراجع الدولار والريال .. تحركات في أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم
مهاجم كالياري الإيطالي يدخل العناية المركزة
ريال مدريد يعلن رحيل لاعبه الشاب رسميا.. تفاصيل
وزير التعليم: إلغاء الفترة المسائية في المرحلة الابتدائية بحلول العام الدراسي 2027/ 2028
بعد قرار التموين الجديد .. كيف تغيرت تكلفة إنتاج رغيف الخبز المدعم؟
300 ألف جنيه مكافأة.. أوقاف القاهرة تحصد لقب الموسم الثاني من دوري الأئمة النجباء
بعد 8 أيام من البحث | العثور على جثمان عروس المعادي ومفاجأة تفجر جدلًا .. القصة الكاملة
تعليم دمياط تتابع استعدادات استقبال العام الجديد.. ووزارة الشباب تنظم الورشة الأولى للتعليم المدني
وزير التعليم: نمتلك كامل حقوق الملكية الفكرية لكتب الوزارة من رياض الاطفال للثانوية العامة
الإيجار القديم 2026.. موعد تطبيق أول زيادة سنوية بنسبة 15% وقيمة الإيجار الجديدة
مواصفات شيفروليه سيلفرادو 2027 الجديدة.. صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

جريمة من العالم الافتراضي للواقع.. خبير أمن سيبراني يكشف خفايا "الدارك ويب"

خبير أمن سيبراني يكشف خفايا "الدارك ويب": جريمة من العالم الافتراضي للواقع
خبير أمن سيبراني يكشف خفايا "الدارك ويب": جريمة من العالم الافتراضي للواقع
شيماء جمال

قال الدكتور وليد حجاج، مستشار الهيئة الاستشارية العليا للأمن السيبراني وتكنولوجيا المعلومات، خلال مداخلة ببرنامج "الحياة اليوم" على قناة الحياة، إن أخطر تفصيلة تتعلق بـ "الدارك ويب" (الشبكة المظلمة) هي انتقال الجريمة من العالم الرقمي والافتراضي إلى أرض الواقع. وأوضح أن الفضاء السيبراني لم يعد مجرد مساحة لتبادل المعلومات، بل أصبح منطلقاً لعمليات إجرامية يتم التخطيط لها رقمياً وتنفيذها مادياً، مما يفرض تحديات أمنية جديدة وغير مسبوقة.


وفي إطار توعية المشاهدين، حرص الدكتور وليد حجاج على تصحيح بعض المفاهيم الشائعة، مشيراً إلى أن "الدارك ويب" ليس إنترنت آخر منفصل، بل هو جزء من شبكة الإنترنت العالمية تم تصميمه ليوفر قدراً أعلى من الخصوصية وإخفاء هوية الخوادم والمستخدمين. 

وأضاف أن للشبكة المظلمة استخدامات مشروعة، لكن الخطورة تكمن في استغلال تقنيات التخفي في تجارة غير مشروعة كالأسلحة، والمخدرات، والبيانات المسروقة، أو استخدامها من قبل الجماعات المتطرفة كأدوات للتواصل والتخطيط.

وشدد حجاج على أن الاعتقاد بأن "الدارك ويب" يحمي الهوية بنسبة 100% هو "معلومة خاطئة"، مؤكداً أن الهوية قد تختفي عن المستخدم العادي، لكنها تظل مرئية أمام جهات التحقيق الجنائي الرقمي المتطورة. واستشهد بالعمليات الدولية الناجحة مثل عملية "رابتور" عام 2025 التي قادها "يوروبول" (Europol)، وأسفرت عن ضبط 270 شخصاً من البائعين والمشترين في الأسواق المظلمة، مما يثبت قدرة التكنولوجيا الحديثة على تتبع الجرائم العابرة للحدود.

وأوضح مستشار الأمن السيبراني أن العالم يشهد الآن تطوراً فيما يعرف بـ "Dark Web Threat Intelligence" أو استخبارات تهديدات الشبكة المظلمة، وهي أنظمة تحليل واستخبارات دولية مخصصة لرصد التحركات الإجرامية. وأشار إلى أن التعاون بين الجهات الأمنية المحلية والدولية، وتطور أدوات التحليل الرقمي، جعل من الصعب على الجماعات الإرهابية أو الشبكات الإجرامية الاختباء خلف الشاشات لفترات طويلة، حيث يتم ملاحقتهم بأدوات تكنولوجية تفوق قدراتهم التقنية.

خبير أمن سيبراني الدارك ويب العالم الافتراضي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

رابط تحميل مناهج البكالوريا المصرية 2027 pdf على موقع وزارة التربية والتعليم

زفاف روبرتو كارلوس

روبرتو كارلوس يدخل القفص الذهبي بطابع إسلامي.. أسطورة ريال مدريد يتزوج سهيلة الطاهري

بنك اهلى

تحذير عاجل من البنك الأهلى .. تفاصيل

لاعبة الجمباز

رحلت البطلة ووالدتها.. مصرع ناتالي ريمون لاعبة الجمباز في حادث سير مروع

التوقيت الصيفي

الساعة تعود 60 دقيقة للخلف.. انتهاء التوقيت الصيفي رسميا يوم خميس

مصطفى كامل ورمضان

مش هتغني تاني.. مصطفى كامل يهدد محمد رمضان: لو بيحب مصر ما يعملش كده

المتهم

المتهم الثاني متزوج من شقيقة المجني عليها.. تصريحات خاصة تكشف مفاجآت جديدة في جريمة الشوش

جريمة قتل بسوهاج

تفاصيل جديدة يكشفها شقيق المتهم بإنهاء حياة زوجته وشابين بسوهاج.. ما القصة؟

ترشيحاتنا

البنك المركزي

البنك المركزي يعلن بيع سندات خزانة بـ25.8 مليار جنيه

القيمة المضافة

ارتفاع القيمة المضافة للناتج الصناعي بالصين 5.3 % في 7 أشهر

البنك المركزي

البنك المركزي : ارتفاع الأصول الأجنبية 785 مليون دولار في شهر

بالصور

سبب وفاة الممثلة الأميركية هايدن بانتير عن 36 عامًا.. تفاصيل الساعات الأخيرة

سبب وفاة الممثلة الأميركية هايدن بانتير بطلة «هيروز» عن 36 عامًا.
سبب وفاة الممثلة الأميركية هايدن بانتير بطلة «هيروز» عن 36 عامًا.
سبب وفاة الممثلة الأميركية هايدن بانتير بطلة «هيروز» عن 36 عامًا.

أسعار بيجو 301 ‏المستعملة في مصر

بيجو 301
بيجو 301
بيجو 301

لأول مرة.. السعودية تحصد جائزة أفضل دولة مستضيفة من فورمولا إي

فورمولا إي
فورمولا إي
فورمولا إي

في زفافها مع رونالدو .. جورجينا ترتدي مجوهرات بـ75 مليون دولار

في زفافها مع رونالدو.. جورجينا ترتدي مجوهرات تقدر قيمتها بـ75 مليون دولار
في زفافها مع رونالدو.. جورجينا ترتدي مجوهرات تقدر قيمتها بـ75 مليون دولار
في زفافها مع رونالدو.. جورجينا ترتدي مجوهرات تقدر قيمتها بـ75 مليون دولار

فيديو

كريم سامي

المؤلف كريم سامي يصل مسجد النور لصلاة الجنازة على والدته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : صراع الأصالة والحداثة .. هل تسرق التكنولوجيا روح الإنسان؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : اتركوا الفتوى في الدين لأهل التخصص

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب : أمريكا تخطط لاحتلال مضيق هرمز وتسعى لتدفق النفط عبر مصر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : العالم الجديد 1

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : مؤامرة إسرائيلية لضم لبنان لسوريا

المزيد