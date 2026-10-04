شوبير يحذر من أزمات المنتخب ويطالب هاني أبو ريدة بالتدخل: مش هينفع نستمر كده

حذر الإعلامي أحمد شوبير من استمرار الأزمات والمشكلات المحيطة بالمنتخب الوطني خلال الفترة الأخيرة، مطالبًا المهندس هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة، بالتدخل السريع لحسم الأمور ووضع النقاط فوق الحروف.

محمد هاني

وقال شوبير، خلال تصريحات إذاعية، إن ما يحدث حول المنتخب الوطني ينذر بالخطر، مشددًا على ضرورة وجود تحرك سريع من رئيس اتحاد الكرة، من أجل تحديد الأدوار والصلاحيات بشكل واضح.

وأوضح: «ما يحدث حول المنتخب الوطني ينذر بالخطر الشديد جدًا، شايف إنه لازم ولابد من تحرك وتدخل سريع من المهندس هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة لوضع النقاط فوق الحروف، وكل واحد يكون عارف دوره وصلاحياته، كلام واضح وصريح جدًا».

وتطرق شوبير إلى مباراة منتخب مصر أمام جنوب أفريقيا، مؤكدًا أن اللقاء يظل وديًا في النهاية، لكنه يمثل فرصة مهمة لتحقيق أكبر استفادة فنية، سواء من خلال تحقيق الفوز أو تقديم أداء جيد، إلى جانب تقييم عدد من اللاعبين.

وأضاف: «مباراة جنوب أفريقيا هي ودية في النهاية، لكني مطالب بالفوز أو على الأقل بالأداء الجيد أو على الأقل الاستفادة من التجربة بأننا أحكم على كتير من اللاعبين».

وأشار إلى أن نتيجة المباراة في النهاية تخضع لظروف اللقاء، لكن الجهاز الفني مطالب بالعمل على تقديم أفضل أداء ممكن والاستفادة من التجربة.

واختتم شوبير تصريحاته قائلًا: «النتيجة بتاعت ربنا، لكن الأداء نحاول نشتغل على قد ما نقدر.. مش هينفع نستمر كده، قبل كل مباراة للمنتخب تحصل مشكلة بالشكل ده، كل ما الدنيا تهدى تولع تاني!».