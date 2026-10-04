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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الرئيس السيسي يستقبل البرهان في العلمين ويؤكد دعم مصر لوحدة السودان وسيادته

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
​كتب محمد عبد المنعم

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بمدينة العلمين الجديدة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي بجمهورية السودان، وذلك على هامش أعمال الاجتماع التنسيقي الثامن لمنتصف العام للاتحاد الأفريقي.

الموقف المصري الداعم للشعب السوداني

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء تناول تطورات الأوضاع في السودان، حيث أكد الرئيس ثوابت الموقف المصري الداعم للشعب السوداني الشقيق، والمتمسك بالحفاظ على وحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه ووحدة مؤسساته الوطنية. 

كما شدد على استمرار مصر في بذل كافة الجهود، على المستويين الإقليمي والدولي للدفع بالحل السياسي للأزمة وللمساهمة في إنهاء الحرب ورفع المعاناة الإنسانية عن الشعب السوداني، بما يتيح للسودان استعادة أمنه واستقراره والانطلاق نحو إعادة الإعمار والتنمية.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن رئيس مجلس السيادة السوداني أعرب عن تقديره العميق للمواقف المصرية الداعمة للسودان، مؤكداً أنها تجسد خصوصية العلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع الشعبين الشقيقين، ومثمناً ما تقدمه مصر من دعم سياسي وإنساني للسودان، فضلاً عن استضافتها الكريمة لأعداد كبيرة من السودانيين الذين اضطروا إلى مغادرة بلادهم جراء الحرب، كما شدد على أهمية عدم المساواة بين مؤسسات الدولة السودانية الشرعية وبين الميليشيات المتمردة أو الكيانات الموازية، مثمناً الموقف المصري الواضح والثابت في هذا الشأن.

وذكر المتحدث الرسمي أن المباحثات تناولت كذلك سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والسودان، حيث أكد الرئيس حرص مصر على مواصلة تقديم الدعم للأشقاء في السودان في مختلف المجالات، وتعزيز أطر التعاون الثنائي بما يحقق المصالح المشتركة ويلبي تطلعات الشعبين المصري والسوداني نحو التنمية والازدهار.

الرئيس السيسي مجلس السيادة الانتقالي السودان العلمين الحرب

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