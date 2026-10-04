الرئيس السيسي : القارة الإفريقية قادرة على تحويل آثار النزاعات إلى فرص للتنمية

أكد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم / الأحد /، أن القارة الإفريقية قادرة على تحويل آثار النزاعات إلى فرص للتنمية، وأن تحول تحدياتها إلى محركات للنمو وأن تنتقل من مجرد التعامل مع أزماتها إلى بناء قدراتها الذاتية في إعادة البناء والتعافي من آثار الصراعات.

وقال الرئيس السيسي - في كلمة له خلال أعمال القمة التنسيقية الثامنة للاتحاد الإفريقي لمنتصف العام المنعقد في مدينة العلمين الجديدة ـ "يسعدني أن أرحب بكم في بلدكم الثاني مصر وأن التقي بكم اليوم في مدينة العلمين الجديدة في افتتاح أعمال الاجتماع التنسيقي الثامن للاتحاد الإفريقي لمنتصف العام ، والذي يتيح لنا بحث سبل تعزيز التنسيق القائم بين الاتحاد الإفريقي والتجمعات الاقتصادية والآليات الإقليمية".

وشدد الرئيس السيسي على محورية التنسيق بين الدول الأعضاء ومفوضية الاتحاد الإفريقي والتجمعات والآليات الإقليمية المختلفة بما يسهم في تعزيز جهود التنمية المستدامة في دول القارة ، مضيفا أن التنسيق ليس غاية في حد ذاته وإنما هو وسيلة لا غنى عنها للانتقال من تعدد الجهود إلى تكاملها ومن الطموحات المشتركة إلى مشروعات وبرامج محددة قابلة للتنفيذ تحقق أثرا ملموسا في حياة شعوبنا.

ولفت الرئيس السيسي إلى أن مدينة العلمين الجديدة التي نجتمع بها اليوم تعد مثالا يحمل هذه الرسالة، هذه الأرض التي كانت يوما مسرحا لإحدى أكثر معارك الحرب العالمية الثانية ضراوة والتي ظلت لسنوات طويلة تعاني من آثار الحرب والألغام ومخلفات نزاعات لم تكن القارة طرفا فيها، أصبحت اليوم نموذجا لما يمكن أن تصنعه الإرادة من أجل أن تنتصر التنمية على آثار الصراع وأن تتحول الأرض من ساحة مواجهة إلى منصة للاستثمار والعمل البناء.