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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

مصرع رضيع بمطروح في حادث طريق.. إصابة 5 أشخاص بالدقهلية.. ومسنة بسوهاج تنهي حياتها بحبة غلال

حوادث بالمحافظات
حوادث بالمحافظات
المحافظات

شهدت بعض المحافظات عدة حوادث أدت إلى مصرع رضيعة بمطروح  ومسنة بسوهاج وإصابة 5 أشخاص بالدقهلية..

مصرع رضيعة بمطروح 

شهدت منطقة وادي الرمل بمحافظة مطروح حادثًا مأساويًا، أسفر عن مصرع طفلة رضيعة تبلغ من العمر عامًا، ونصف بعد أن صدمتها سيارة أثناء وجودها بالمنطقة.

وكانت الرضيعة تولين .م  قد تعرضت لحادث دهس، ما أدى إلى إصابتها بإصابات بالغة، ولم تفلح محاولات إنقاذها، لتفارق الحياة متأثرة بإصابتها.

وجرى نقل الجثمان إلى مستشفى مطروح العام، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة أعمالها والوقوف على ملابسات الحادث.

اصابة 5 أشخاص بالدقهلية 

أصيب 5 أشخاص، إثر حادث تصادم بين سيارة ملاكي وسيارة «بيجو» على طريق بلقاس، بعد محطة بنزين عمار، في الاتجاه المؤدي إلى المنصورة بمحافظة الدقهلية.

وتلقت مديرية أمن الدقهلية  إخطارا  من شرطة النجدة  بالحادث، انتقل ضباط المباحث وتم الدفع بـ3 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، حيث تم  نقل المصابين إلى مستشفى بلقاس لتلقي العلاج اللازم.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من:

أمين فتحي الأسمر، 63 عاما ، مقيم  فارسكور – دمياط: جرح قطعي بالحاجب الأيمن بطول 2 سم وهناء السيد محمد، 26 عاما  مقيم ، نشا – نبروه: اشتباه كسر بالحوض وملكة عبدالعزيز عبدالغني عبدالجواد، 65 عاما مقيم ، نشا – نبروه: اشتباه خلع بالكتف الأيسر، وسحجات وكدمات بالجسم.

كما اصيب أحمد صالح سعيد محمد، 64 عاما مقيم ، طلخا: بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

و أصيب مسلم محي صبحي محمد، 6 أعوام ،  مقيم نشا – نبروه: جرح قطعي بالحاجب الأيمن.

تم نقل المصابين إلى مستشفى بلقاس لتلقي الرعاية الطبية، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة.

مصرع مسنة بسوهاج 

شهدت مدينة طما شمال محافظة سوهاج واقعة مأساوية، بعد وصول جثمان سيدة تبلغ من العمر 62 عامًا إلى مستشفى طما المركزي، في ظروف تشير، وفقًا لما ورد في البلاغ، إلى تعرضها لحالة إعياء شديدة عقب تناولها أقراص الغلة، فيما تم إيداع الجثمان بمشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف جهات التحقيق المختصة.

وتلقى اللواء أشرف عبدالمالك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا يفيد بوصول جثمان سيدة إلى مستشفى طما المركزي، وبالانتقال والفحص، تبين وصول جثمان سيدة تدعى «س. أ.»، تبلغ من العمر 62 عامًا، وتقيم بمدينة طما، إلى المستشفى، جثة هامدة.

وعلى الفور، تم التعامل مع الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى طما المركزي، تحت تصرف جهات التحقيق المختصة، تمهيدًا لاتخاذ القرارات اللازمة بشأن الواقعة.

وتواصل الجهات المعنية بسوهاج تحقيقاتها للوقوف على الملابسات الكاملة للواقعة، وكشف ما إذا كان تناول أقراص الغلة هو السبب وراء الوفاة، مع الاستماع إلى أقوال أفراد أسرة السيدة للوقوف على تفاصيل الساعات الأخيرة في حياتها، وبيان كيفية حدوث الواقعة.

ومن المقرر أن تحدد جهات التحقيق ملابسات الوفاة في ضوء ما تسفر عنه أعمال الفحص والتحريات والتقرير الطبي، مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت جهات التحقيق المختصة لمباشرة أعمالها، والتي أمرت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لكشف حقيقة الواقعة وملابساتها.

المحافظات مصرع رضيعة بمطروح الدقهلية سوهاج مصرع مسنه

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