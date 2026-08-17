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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

شادي زلطة يكشف مستجدات البكالوريا المصرية.. المناهج جاهزة والنظام بديل اختياري للثانوية العامة

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
رنا عبد الرحمن

كشف شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال برنامج «تغطية خاصة» المذاع على قناة صدى البلد، عددًا من التفاصيل المتعلقة بآخر مستجدات تطبيق نظام البكالوريا المصرية، موضحًا أن الوزارة تواصل العمل على استكمال الإجراءات الخاصة بالنظام الجديد استعدادًا لتطبيقه.

وأكد زلطة أن البكالوريا المصرية تمثل بديلًا اختياريًا لنظام الثانوية العامة، وتستهدف إتاحة مسار تعليمي أكثر مرونة أمام الطلاب، مع تقليل عدد المواد الدراسية وإتاحة أكثر من فرصة للامتحان، بما يخفف الضغوط المرتبطة بالمرحلة الثانوية.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الوزارة انتهت من إعداد مناهج البكالوريا المصرية، وفق خطة زمنية محددة، مشيرًا إلى أن الوزارة تتعاون مع هيئة البكالوريا الدولية في مراجعة الأطر التربوية للمناهج، بهدف الاستفادة من الخبرات الدولية وضمان توافق النظام الجديد مع المعايير التعليمية العالمية، مع الحفاظ في الوقت نفسه على الهوية الوطنية المصرية.

وأشار إلى أن نظام البكالوريا المصرية يعتمد على أربعة مسارات دراسية رئيسية، هي الطب وعلوم الحياة، والهندسة وعلوم الحاسب، والأعمال، والآداب والفنون، بما يمنح الطالب فرصة اختيار المجال الذي يتناسب مع ميوله وقدراته وخططه المستقبلية.

ولفت زلطة إلى أن فلسفة النظام الجديد تقوم على تقليل عدد المواد التي يدرسها الطالب، ومنحه فرصة أكبر للتركيز على المواد المرتبطة بالمسار الذي يختاره، بدلًا من تحميله عددًا كبيرًا من المواد الدراسية في وقت واحد.

وأوضح أن الطالب في الصف الثاني الثانوي بنظام البكالوريا يدرس أربع مواد، بينما يدرس في الصف الثالث مواد التخصص إلى جانب التربية الدينية، ليصل إجمالي المواد التي تدخل في الدراسة خلال العامين إلى سبع مواد، وهو ما يستهدف منح الطالب مساحة أكبر للتركيز والاستيعاب.

وأكد المتحدث الرسمي أن أحد أهم أهداف البكالوريا المصرية هو تخفيف الضغوط النفسية والعصبية التي كان يتعرض لها الطلاب وأولياء الأمور بسبب ارتباط مستقبل الطالب بامتحان واحد، حيث يوفر النظام الجديد فرصًا متعددة أمام الطالب لأداء الامتحانات وتحسين درجاته.

وأشار إلى أن تصميم النظام يستهدف كذلك إعداد الطلاب بصورة أفضل للمرحلة الجامعية وسوق العمل، من خلال التركيز على مهارات التفكير النقدي وحل المشكلات واتخاذ القرار، وليس فقط حفظ المعلومات واسترجاعها.

وتواصل وزارة التربية والتعليم استعداداتها لتطبيق النظام الجديد، بالتوازي مع تطوير المناهج وتدريب المعلمين ووضع الأطر المنظمة للدراسة والتقييم والامتحانات.

ويأتي تطبيق البكالوريا المصرية ضمن خطة الوزارة لإعادة تطوير منظومة المرحلة الثانوية، مع توفير أكثر من مسار أمام الطلاب، بحيث يستطيع الطالب اختيار المسار الأقرب إلى اهتماماته وتوجهاته الأكاديمية والمستقبلية.

وشددت الوزارة في أكثر من مناسبة على أهمية الحصول على المعلومات الخاصة بنظام البكالوريا من المصادر الرسمية فقط، في ظل انتشار منشورات وصور غير رسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتعلق بالمناهج أو مواد الدراسة أو آليات اختيار المسارات.

الثانوية العامة شادي زلطة صدى البلد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

رابط تحميل مناهج البكالوريا المصرية 2027 pdf على موقع وزارة التربية والتعليم

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