قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوزراء يتابع جهود توفير الأسمدة الزراعية ومستجدات خطوات حوكمة منظومة صرفها للمزارعين
الرئيس السيسي: أؤكد ضرورة تعزيز جهود منع النزاعات وتطوير آلية الإنذار المبكر
الرئيس السيسي: التكامل القاري أصبح خيارا استراتيجيا لمواجهة التحديات وتعزيز التعاون في أفريقيا
ارتفاع حالات الإصابة بسلالة "كوفيد الأمريكية" في بريطانيا.. ما هو متحور XFG ؟
الرئيس السيسي خلال قمة العلمين: المناقشات عكست جسامة التحديات الراهنة
عودة الغايب.. فضل شاكر يحيي أول حفل له بموسم الرياض 22 أكتوبر
من الكاس إلى محمد صلاح.. هدافو منتخب مصر أمام جنوب أفريقيا تاريخيا
مطور عقاري: سداد قيمة الأرض مبكرًا يمنح المطور قوة مالية أكبر
دون الـ 52.. هبوط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك
الرئيس السيسي يشارك في الجلسة الختامية لاجتماع الاتحاد الأفريقي التنسيقي الثامن لمنتصف العام | فيديو
سكان الإيجار القديم.. آخر موعد لتقديم طلبات السكن البديل
طهران تحسم موقفها: مستعدون للحرب .. والتفاوض مفتوح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

مصرع تاجر مخدرات فى تبادل إطلاق نار مع الشرطة بقنا

حملة أمنية بقنا
حملة أمنية بقنا

لقى تاجر مخدرات مصرعه، في تبادل إطلاق النار مع الشرطة أثناء محاولة إلقاء القبض عليه، بقرية الرحمانية التابعة لمركز نجع حمادى شمال قنا

تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارا يفيد بمصرع تاجر مخدرات خلال حملة أمنية بقرية الرحمانية التابعة لمركز نجع حمادى، وعثر بحوزته على كمية من المواد المخدرة.

وتبين أن تاجر المخدرات والمطلوب على ذمة قضايا، بادر بإطلاق النار على قوات الأمن، ما دفعهم إلى الرد وانتهى بسقوطه جثة هامدة.

ودفع مرفق إسعاف قنا، بسيارة إلى موقع البلاغ وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى نجع حمادى العام، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.
وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

قنا قرية الرحمانية تاجر مخدرات تبادل إطلاق نار مركز نجع حمادى مرفق إسعاف قنا أخبار قنا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الواقعة المتداولة

غضب بفيس بوك بعد تداول فيديو لتلميذ يتعرّض للضرب المبرح على قدميه | والتعليم تحقق

وزير التربية والتعليم

بالإضافة للمصروفات|إلزام طلاب الإعدادية بدفع 158 جنيهاً للامتحانات وخاماتها و100 لطباعة الشهادة

البنزين

أسعار البنزين والسولار .. شعبة المواد البترولية تكشف مفاجأة جديدة

الدواجن

الدواجن تواصل الصعود بالأسواق.. كم وصل سعر الكيلو بعد الارتفاع الأخير؟

قراءة القرآن الكريم

أفضل سورة تقرأ قبل صلاة الفجر.. اجعلها بنية قضاء الحاجة

محمد صلاح

نظر دعوى ضد اللاعب محمد صلاح بإلزامه بسداد مبلغ 255 ألف جنيه لصالح محامٍ

عبد الحميد معالي

مفاجآت مُثيرة في الحيثيات.. تفاصيل قضية المغربي عبد الحميد معالي مع الزمالك

طائرة إسعاف جوي

حدث غامض.. اختفاء طائرة إسعاف أمريكية فوق المحيط الأطلسي على متنها 6 أفراد

ترشيحاتنا

جهود متنوعة

أسوان.. اجتماع تنسيقى لمتابعة إجراءات إنهاء الطلبات المقدمة على المنصة الوطنية للتقنين

جائزة الدولة للمبدع الصغير

محافظ المنوفية يعلن فتح باب التقديم "لجائزة الدولة للمبدع الصغير" في دورتها السابعة

قومي المرأة ببني سويف

قومي للمرأة ببني سويف ينظم حملة طرق الأبواب ضمن مبادرة "معًا بالوعي نحميها"

بالصور

طريقة المكرونة بالوايت صوص والفراخ..سر القوام الكريمى

طريقة المكرونة بالوايت صوص والفراخ
طريقة المكرونة بالوايت صوص والفراخ
طريقة المكرونة بالوايت صوص والفراخ

المشي بعد الأكل.. عادة بسيطة تحسن الهضم وتقلل ارتفاع سكر الدم

عادة بسيطة قد تحسن الهضم و تقلل ارتفاع سكر الدم
عادة بسيطة قد تحسن الهضم و تقلل ارتفاع سكر الدم
عادة بسيطة قد تحسن الهضم و تقلل ارتفاع سكر الدم

ريهام حجاج تثير الجدل بجمالها وأناقتها

ريهام حجاج تثير الجدل بجمالها و إناقتها
ريهام حجاج تثير الجدل بجمالها و إناقتها
ريهام حجاج تثير الجدل بجمالها و إناقتها

بعد فيديو ضرب طفل بالعصا| كيف يؤثر الضرب على الأطفال؟.. أضرار نفسية وجسدية قد تمتد لسنوات

بعد فيديو ضرب طفل بالعصا.. كيف يؤثر الضرب على الأطفال؟
بعد فيديو ضرب طفل بالعصا.. كيف يؤثر الضرب على الأطفال؟
بعد فيديو ضرب طفل بالعصا.. كيف يؤثر الضرب على الأطفال؟

فيديو

اللواء فؤاد نصار

اللواء فؤاد نصار.. عين مصر التي سبقت حرب أكتوبر

اللواء باقي زكي يوسف

اللواء باقي زكي يوسف.. صاحب فكرة خراطيم المياه لاختراق خط بارليف| بروفايل

الفريق فؤاد عزيز غالي

الفريق فؤاد عزيز غالي.. قائد الفرقة 18 مشاة وبطل معارك القنطرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: من السينما إلى الوعي الجمعي.. رحلة في وجدان المجتمعات

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: منتدى مصر.. حين يصبح المواطن شريكًا في صناعة المستقبل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: منتدى مصر

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: الحلم الذي عبر الشارع

السيسي

عادل نصار يكتب: رسائل واضحة في توقيت شديد الحساسية

المزيد