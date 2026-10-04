مصرع تاجر مخدرات فى تبادل إطلاق نار مع الشرطة بقنا

لقى تاجر مخدرات مصرعه، في تبادل إطلاق النار مع الشرطة أثناء محاولة إلقاء القبض عليه، بقرية الرحمانية التابعة لمركز نجع حمادى شمال قنا.

تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارا يفيد بمصرع تاجر مخدرات خلال حملة أمنية بقرية الرحمانية التابعة لمركز نجع حمادى، وعثر بحوزته على كمية من المواد المخدرة.

وتبين أن تاجر المخدرات والمطلوب على ذمة قضايا، بادر بإطلاق النار على قوات الأمن، ما دفعهم إلى الرد وانتهى بسقوطه جثة هامدة.

ودفع مرفق إسعاف قنا، بسيارة إلى موقع البلاغ وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى نجع حمادى العام، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.