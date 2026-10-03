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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار قنا.. إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بالطريق الصحراوي الغربى.. وفاة سيدة بعد رحيل نجلها طالب الصيدلة

قافلة طبية بقنا
قافلة طبية بقنا
يوسف رجب

شهدت محافظة قنا على مدار الساعات الماضية العديد من الأحداث أبرزها الكشف على440 مواطناً بالقافلة الطبية بقرية بلاد المال بحرى وفاة عميد كلية الصيدلة بعد تعرضه لأزمة صحية، وفاة سيدة بعد رحيل نجلها طالب الصيدلة، إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم ملاكي وميكروباص بطريق قنا الصحراوي الغربى، اجتماع موسع لمتابعة انتظام الدراسة ومعالجة المعوقات في مدارس المحافظة.
 

قنا.. الكشف على440 مواطناً بالقافلة الطبية بقرية بلاد المال بحرى
 نفذت مديرية الشؤون الصحية بقنا، قافلة طبية متكاملة في قرية بلاد المال بحري بمركز أبوتشت لتقديم خدمات مجانية للمواطنين من أبناء القرية، شملت الكشف المبكر وصرف الأدوية بالمجان.

وقال الدكتور عصام نبيل، وكيل وزارة الصحة بقنا، إن القافلة نجحت في تقديم خدماتها لـ 440 مواطناً، شملت الكشف على 130 حالة في تخصص الباطنة، و8 حالات في عيادة الجراحة، و41 حالة في عيادة النساء، و104 حالات في عيادة الأطفال، و65 حالة في عيادة الجلدية، و17 حالة في عيادة تنظيم الأسرة، و75 حالة بعيادة الأسنان.
 

وفاة عميد كلية الصيدلة بجامعة قنا بعد تعرضه لأزمة صحية

توفي الدكتور أشرف أبو الوفا، عميد كلية الصيدلة بجامعة قنا، عن عمر ناهز 56 عامًا، إثر تعرضه لأزمة صحية، وسط حالة من الحزن والأسى بين زملائه وطلابه ومحبيه، الذين نعوه بكلمات مؤثرة، ومسيرته الأكاديمية والعلمية الحافلة.

من جانبه نعى الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة قنا، وفاة الدكتور أشرف أبو الوفا، عميد كلية الصيدلة بالجامعة، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أسرته وذويه وزملاءه وطلابه الصبر والسلوان.

الصدمة أكبر من تحملها.. وفاة سيدة بعد رحيل نجلها طالب الصيدلة بقنا

سادت حالة من الحزن والأسى بين أهالي مركز فرشوط شمال قنا، عقب وفاة ربة منزل متأثرة بحزنها على فراق نجلها الطالب بكلية الصيدلة، الذي وافته المنية قبل نحو 4 أيام إثر أزمة صحية مفاجئة بأسيوط.

وقال أحد أقارب المتوفية، إن الفقيدة لم تتحمل صدمة وفاة نجلها أحمد منتصر، بعدما تعرض لتشنجات مفاجئة أثناء وجوده داخل السكن بمحافظة أسيوط، قبل أن يفارق الحياة متأثرًا بالأزمة الصحية التي ألمت به.

إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم ملاكي وميكروباص بطريق قنا الصحراوي الغربى

أُصيب 7 أشخاص، اليوم، إثر حادث تصادم وقع بين سيارة ملاكي وأخرى ميكروباص، بطريق قنا الصحراوي الغربي الرابط بالقرب من قرية بركة بنجع حمادي.

وتلقت مديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى ميكروباص، بالطريق الصحراوي الغربي بنطاق مركز نجع حمادي.
 

اجتماع موسع لمتابعة انتظام الدراسة ومعالجة المعوقات في مدارس قنا
 عقد الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا مع طارق سعد الدين، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، والقيادات التعليمية بالمحافظة، لمناقشة تكثيف المتابعة الميدانية للمدارس لرصد التحديات ومعالجة العقبات والتعامل الفوري مع أي ملاحظات ميدانية.

وأكد نائب محافظ قنا، أهمية تفعيل دور المشاركة المجتمعية للتعاون مع المدارس والإدارات التعليمية في استكمال أعمال الصيانة البسيطة والدورية للمدارس، وسد العجز النسبي في ميزانيات الصيانة، من خلال تضافر جهود أولياء الأمور والمجتمع المدني، وتذليل المعوقات من خلال التنسيق الكامل بين الإدارات التعليمية، والجهات المعنية وتفعيل المشاركة المجتمعية، لحل أي معوقات تواجه منظومة العمل.

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