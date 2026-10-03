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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

قنا.. الكشف على440 مواطناً بالقافلة الطبية بقرية بلاد المال بحرى

قافلة طبية بقنا
قافلة طبية بقنا
يوسف رجب

نفذت مديرية الشؤون الصحية بقنا، قافلة طبية متكاملة في قرية بلاد المال بحري بمركز أبوتشت لتقديم خدمات مجانية للمواطنين من أبناء القرية، شملت الكشف المبكر وصرف الأدوية بالمجان.

وقال الدكتور عصام نبيل، وكيل وزارة الصحة بقنا، إن القافلة نجحت في تقديم خدماتها لـ 440 مواطناً، شملت الكشف على 130 حالة في تخصص الباطنة، و8 حالات في عيادة الجراحة، و41 حالة في عيادة النساء، و104 حالات في عيادة الأطفال، و65 حالة في عيادة الجلدية، و17 حالة في عيادة تنظيم الأسرة، و75 حالة بعيادة الأسنان.

​وأشارت الدكتورة رضا بخيت، مديرة إدارة القوافل العلاجية بمديرية الصحة، إلى أن القافلة قدمت عدداً من الخدمات التكاملية، شملت إجراء 50 تحليلاً بمعمل الدم، و25 تحليلاً بمعمل الطفيليات، و18 حالة موجات صوتية، وفحصاً مبكراً لـ 102 مواطن، وخلع الأسنان لـ 25 مواطناً.

وأضافت مديرة إدارة القوافل العلاجية بمديرية الصحة، بالإضافة إلى تقديم عدد من ندوات التوعية الصحية لأكثر من 65 مواطناً حول المبادرات الرئاسية وتنظيم الأسرة والتطعيمات الروتينية والنظافة العامة.
 

قوافل طبية مجانية

من جانبه أكد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، ضرورة الاهتمام بتسيير القوافل الطبية المجانية بجميع قرى ونجوع محافظة قنا، وتوجيه التوعية الصحية اللازمة للمواطنين لتحقيق أقصى استفادة ممكنة، في إطار حرص الدولة المستمر على تقديم أفضل الخدمات الصحية والعلاجية للمواطنين الأولى بالرعاية، وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأكثر احتياجاً.




قنا مركز أبوتشت وزارة الصحة إدارة القوافل العلاجية أخبار قنا

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