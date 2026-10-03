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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الدفاع الإماراتي يزور طيار «فلاي دبي» المصاب بعد تعرضه للطعن: أنا فخور بك

الطيار سميث مشار
الطيار سميث مشار
فرناس حفظي

زار الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وزير الدفاع الإماراتي، الطيار سميث مشار، الذي أُصيب بجروح خطيرة إثر تعرضه للطعن على متن رحلة تابعة لشركة «فلاي دبي»، وذلك أثناء تلقيه العلاج في المستشفى.

وأعرب وزير الدفاع الإماراتي عن تقديره لشجاعة الطيار ومسئوليته خلال الواقعة، قائلًا إنه «يجسد أعلى مستويات الشجاعة والمسئولية والحرص على حياة الإنسان».

وأضاف أن الطيار يمثل نموذجا مشرفا، معربا عن فخره بكونه جزءًا من تاريخ دولة الإمارات، التي وصفها بأنها «دولة السلام والحياة».

وكان الطيار قد تعرض للطعن على متن الرحلة، في واقعة وصفتها تقارير إعلامية بأنها هجوم نفذه أحد زملائه، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم وزير الدفاع الإماراتي الطيار سميث مشار الإمارات

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