الصدمة أكبر من تحملها.. وفاة سيدة بعد رحيل نجلها طالب الصيدلة بقنا

سادت حالة من الحزن والأسى بين أهالي مركز فرشوط شمال قنا، عقب وفاة ربة منزل متأثرة بحزنها على فراق نجلها الطالب بكلية الصيدلة، الذي وافته المنية قبل نحو 4 أيام إثر أزمة صحية مفاجئة بأسيوط.

وقال أحد أقارب المتوفية، إن الفقيدة لم تتحمل صدمة وفاة نجلها أحمد منتصر، بعدما تعرض لتشنجات مفاجئة أثناء وجوده داخل السكن بمحافظة أسيوط، قبل أن يفارق الحياة متأثرًا بالأزمة الصحية التي ألمت به.

وأضاف أحد أقارب المتوفية، بأن خبر وفاة نجلها كان صدمة كبيرة عليها، إذ عاشت خلال الأيام الماضية حالة من الحزن الشديد على فراقه، ولم تتحمل ألم فقدان ابنها، لتلحق به بعد أيام قليلة في مشهد أثار حالة واسعة من الحزن بين أهالي المنطقة.

وأشار أهالي المنطقة، إلى أن الفقيدة كانت تتمتع بحسن السيرة والسمعة الطيبة، وكانت محل تقدير ومحبة من أبناء المنطقة، وأن سيرتها الحسنة انعكست على أسرتها التي تحظى بمكانة طيبة بين أهالي مركز فرشوط.

وسادت حالة من الحزن بين الأهالي، الذين تقدموا بخالص العزاء لأسرة الفقيدة، داعين الله أن يتغمدها ونجلها بواسع رحمته، وأن يسكنهما فسيح جناته، وأن يلهم ذويهما الصبر والسلوان.