قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد إصابته بزجاجة.. وفاة تلميذ ابتدائي داخل مستشفى بالعياط
السيولة المالية.. كلمة السر في حسم مصير فتوح و6 لاعبين في الزمالك
لم يكن بوسعي ترك الأخرين يموتون .. أول تصريحات من قائد طائرة فلاي دبي
حملة تصدرت تريند إنستجرام.. كيف تصنع الهوية البصرية مستقبل السياحة في مصر؟
نائب رئيس شعبة الخضروات يكشف حقيقة وصول سعر الطماطم إلى 45 أو 50 جنيهًا
النيران أمسكت به.. نهاية مأساوية لعامل داخل مصنع كيماويات بـ 6 أكتوبر
مصر تستضيف منتدى العلمين إفريقيا وقمة النيباد لتعزيز التكامل الاقتصادي القاري
الأرصاد تحذر من أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة.. وانخفاض الحرارة 10 درجات
أمطار قادمة.. غطاء سحابي فوق مناطق بالصحراء الغربية وشمال الصعيد
سعر الدولار أمام الجنيه المصري وفقا لآخر تحديث
استشهاد قيادي كبير بوزارة الداخلية اليمنية
تضبط 60 مقرا سنويا.. التعليم العالي تُحذر الطلاب من الكيانات الوهمية وتكشف طرق التأكد من المعتمد منها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

جارى البحث عن أمها.. انتشال جثة ميادة بعد 5 أيام بحث في نهر النيل بقنا

مشرحة
مشرحة
يوسف رجب

عثرت أجهزة الأمن بقنا، على جثة الطفلة ميادة بمنطقة البارود بعد 5 أيام بحث فى نهر النيل أمام قرية الكراتية التابعة لمركز قوص.
 

تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد انتشال جثة الطفلة ميادة فى منطقة البارود.

ودفع مرفق إسعاف قنا، بسيارة إلى موقع البلاغ وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قوص المركزى لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

فيما تواصل فرق الإنقاذ النهري والأهالى جهودهما لانتشال جثمان الأم والتى غرقت مع ابنتها أثناء محاولة انقاذها، خلال تواجدهما على شاطيء نهر النيل أمام منزلها.
 

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكانت أجهزة الأمن بقنا، تلقت إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد مصرع أم وطفلتها غرقا داخل نهر النيل أمام قرية الكراتية بمركز قوص جنوب قنا.
 

أثناء غسل الغلال

وتبين أن الطفلة ميادة أحمد عبده 11 عاما، سقطت فى مياه النيل أثناء تواجدها برفقة والدتها مديحة عيد 33 عاما، أثناء غسل غلال، وحال محاولة والدتها إنقاذها غرقت معها .

قنا نهر النيل قرية الكراتية مركز قوص مشرحة مستشفى قوص أخبار قنا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

الاتحاد الإفريقي يدعو مصر وإثيوبيا وإريتريا إلى ضبط النفس وخفض التصعيد

أحمد فتوح

اللاعب يدفع 300 ألف دولار.. تفاصيل عرض الزمالك لتجديد عقد فتوح

أمن الحرم المكي

ضايق المارة وإثار الهلع.. أمن العاصمة المقدسة ينفي محاولة تنفيذ عمل إرهابي في الحرم المكي

حالة الطقس

«منخفض جوي وأمطار رعدية».. الأرصاد تُحذر من تقلبات طقس الجمعة وتغيّر نوعية الملابس

الزمالك

سرقة جديدة في الزمالك.. اختفاء خردة بـ15 مليون جنيه وأجهزة بلاي ستيشن وتليفزيونات

ارشيفية

أنجبته من علاقة محرمة ووالده محبوس.. سقوط سيدة ألقت رضيعها أمام دار أيتام بالشيخ زايد

مصر

مبدأ المعاملة بالمثل.. مصر تعلن مستشار السفارة الإثيوبية شخصا غير مرغوب فيه

حالة الطقس

«شبورة وأمطار ورياح خماسينية».. «الأرصاد» تعلن تفاصيل طقس الجمعة 2 أكتوبر

ترشيحاتنا

الاهلي

مواعيد مباريات الأهلي خلال شهر أكتوبر

منتخب مصر

موعد مباراة مصر وجنوب أفريقيا.. والقناة الناقلة

مباريات اليوم

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.. مواجهات قوية في دوري المحترفين والمغربي

بالصور

بفستان ناعم.. إلهام شاهين تخطف الأنظار

إلهام شاهين
إلهام شاهين
إلهام شاهين

فستان لافت.. نسرين طافش تستعرض جمالها

نسرين طافش
نسرين طافش
نسرين طافش

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: الحلم الذي عبر الشارع

السيسي

عادل نصار يكتب: رسائل واضحة في توقيت شديد الحساسية

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: السينما والفنون.. رؤية التحديات وطرح الحلول

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركاف

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «فتى أحلامي».. من أقنعة أوسكار وايلد إلى صوت عبد الحليم

المزيد