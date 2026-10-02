جارى البحث عن أمها.. انتشال جثة ميادة بعد 5 أيام بحث في نهر النيل بقنا

عثرت أجهزة الأمن بقنا، على جثة الطفلة ميادة بمنطقة البارود بعد 5 أيام بحث فى نهر النيل أمام قرية الكراتية التابعة لمركز قوص.



تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد انتشال جثة الطفلة ميادة فى منطقة البارود.

ودفع مرفق إسعاف قنا، بسيارة إلى موقع البلاغ وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قوص المركزى لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

فيما تواصل فرق الإنقاذ النهري والأهالى جهودهما لانتشال جثمان الأم والتى غرقت مع ابنتها أثناء محاولة انقاذها، خلال تواجدهما على شاطيء نهر النيل أمام منزلها.



تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكانت أجهزة الأمن بقنا، تلقت إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد مصرع أم وطفلتها غرقا داخل نهر النيل أمام قرية الكراتية بمركز قوص جنوب قنا.



أثناء غسل الغلال

وتبين أن الطفلة ميادة أحمد عبده 11 عاما، سقطت فى مياه النيل أثناء تواجدها برفقة والدتها مديحة عيد 33 عاما، أثناء غسل غلال، وحال محاولة والدتها إنقاذها غرقت معها .