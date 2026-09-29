أخبار قنا.. تفاصيل مبادرة الكشف عن أمراض سوء التغذية بين طلاب المدارس.. وحريق في حوش يسفر عن نفوق 4 مواشى

شهدت محافظة قنا على مدار الساعات الماضية العديد من الأحداث أبرزها، العثور على طفل حديث الولادة بطريق قرية القارة الصحراوي بأبوتشت، المحافظ يوجه بسرعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية وفق أعلى المواصفات، انطلاق المبادرة الرئاسية للكشف عن أمراض سوء التغذية بين طلاب المدارس، اندلاع حريق في حوش يسفر عن نفوق 4 مواشي.





العثور على طفل حديث الولادة بطريق قرية القارة الصحراوي بقنا

عثر أهالي قرية القارة التابعة لمركز أبوتشت شمال قنا، على طفل رضيع حديث الولادة، ملقى بطريق القرية الصحراوي، في ظروف غامضة، وسط حالة صدمة واستياء بين الأهالي.

وكانت أجهزة الأمن بقنا، تلقت إخطارًا يفيد بالعثور على طفل رضيع حديث الولادة بطريق قرية القارة الصحراوي بنطاق مركز أبوتشت، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

محافظ قنا يوجه بسرعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية وفق أعلى المواصفات



عقد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا لمتابعة واستعراض مشروعات الخطة الاستثمارية بالمحافظة وموقف تنفيذها في عدد من القطاعات الخدمية، في إطار الحرص على رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحسين مستوى البنية الأساسية بما يتماشى مع احتياجات المواطنين وخطط التنمية بالمحافظة.

واستعرض الببلاوي، عددًا من مشروعات الخطة الاستثمارية في قطاعات المرور والحماية المدنية والري وحماية النيل والطرق، إضافة إلى متابعة معدلات التنفيذ والإجراءات اللازمة لاستكمال المشروعات وفقًا للبرامج الزمنية المحددة.



انطلاق المبادرة الرئاسية للكشف عن أمراض سوء التغذية بين طلاب مدارس قنا



أعلن الدكتور محمد مصطفى، مدير عام فرع جنوب الصعيد بالهيئة العامة للتأمين الصحي، بمحافظة قنا، انطلاق فعاليات المبادرة الرئاسية لاكتشاف وعلاج أمراض سوء التغذية بين طلاب المدارس الابتدائية، للعام الدراسي 2026/2027، في إطار المبادرات الرئاسية الهادفة إلى الارتقاء بصحة الطلاب، وتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهم، والكشف المبكر عن الأمراض والمشكلات الصحية التي قد تؤثر على نموهم وصحتهم.

وأوضح مصطفى، أن فعاليات المبادرة تنطلق اليوم الثلاثاء، من مدرسة قنا الرسمية للغات التجريبية بمدينة قنا، والتي تستهدف طلاب المدارس الابتدائية بمحافظة قنا، للكشف عن عدد من أمراض ومشكلات سوء التغذية.



دون إصابات.. اندلاع حريق في حوش يسفر عن نفوق 4 مواشي بقنا

شهدت إحدى المناطق التابعة لمركز أبوتشت، شمال قنا، نشوب حريق داخل حوش ملحق بأحد المنازل، ما أسفر عن نفوق 4 رؤوس من الماشية، دون وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية.

وكانت أجهزة الأمن بقنا، تلقت إخطارًا يفيد باندلاع حريق داخل حوش منزل بدائرة مركز أبوتشت، وعلى الفور جرى الدفع بقوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ للتعامل مع النيران.

