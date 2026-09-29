لم يقصد الإساءة.. حسام غالي يدافع عن حسام حسن في أزمة الشناوي

تحدث حسام غالي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي الأسبق، عن الجدل المثار حول تصريحات حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، بشأن محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي، مؤكدًا أن المدير الفني أخطأ في اختيار إحدى الكلمات، لكنه لم يقصد الإساءة إلى اللاعب.

وقال غالي في تصريحات عبر قناة «أون سبورت»، إنه كان يرى نفسه قادرًا على تقديم المزيد خلال وجوده في منصب عضو مجلس إدارة الأهلي، موضحًا أنه كان يعرف جيدًا إمكانات النادي ونقاط القوة والضعف داخله، إلا أن الظروف لم تساعد على استمرار التجربة بالشكل الذي كان يتمناه.

حسام غالي: أسعار اللاعبين أصبحت مبالغًا فيها

وتطرق غالي إلى سوق الانتقالات في الكرة المصرية، مشيرًا إلى تراجع عدد المواهب خلال الفترة الأخيرة، إلى جانب ارتفاع أسعار اللاعبين بشكل كبير.

وأوضح أن دخول بيراميدز بقوة إلى سوق الانتقالات المصري ساهم في زيادة الأسعار، خاصة أن مجرد دخول الأهلي في أي صفقة أصبح يدفع الأندية الأخرى للمطالبة بمبالغ أكبر، مؤكدًا أن الأرقام الحالية باتت مبالغًا فيها مقارنة بالمستويات التي يقدمها بعض اللاعبين.

غالي: حسام حسن أخطأ في وصف الشناوي

وعن أزمة حسام حسن ومحمد الشناوي، قال غالي إن المدير الفني للمنتخب أخطأ عندما استخدم كلمة «منتهي» في حديثه عن الحارس، لكنه أكد أنه لا يعتقد أن حسام حسن كان يقصد المعنى المسيء للكلمة، مشيرًا إلى أنه لا يجيد دائمًا اختيار الألفاظ المناسبة في تصريحاته.

وانتقد غالي طريقة التعامل مع أزمة محمد صلاح وغيابه، معتبرًا أن النقاش ابتعد عن الجانب الفني وتحول إلى تصفية حسابات شخصية مع حسام حسن.

حسام غالي: حسام حسن يتعرض لضغوط كبيرة

وأضاف أن العديد من الأشخاص الذين كانت لديهم مواقف سابقة ضد حسام حسن استغلوا الأزمة لمهاجمته، مشيرًا إلى أن ما قدمه المدير الفني مع المنتخب في كأس العالم لم يحظَ بالتقدير الكافي بعد تصريحاته الأخيرة.

وأكد غالي أن حسام حسن يتعرض لضغوط كبيرة وحملة واسعة، مطالبًا إياه بالتعامل بذكاء أكبر مع وسائل الإعلام، واختيار كلماته بعناية حتى لا يمنح منتقديه فرصة لفتح جبهات جديدة ضده.

كما انتقد غالي قرار استبدال محمد صلاح خلال مباراة أنجولا، معتبرًا أن اللاعب لم يكن من المفترض أن يغادر الملعب في ذلك التوقيت، وأن بعض قرارات حسام حسن خلال المباراة لم تكن موفقة. وأكد في ختام حديثه أنه يكن تقديرًا كبيرًا لحسام حسن منذ فترة وجودهما معًا في الأهلي