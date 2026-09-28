باع المنزل واختفى.. مستريح ينصب على أسرة في مليون و175 ألف جنيه بأكتوبر| مستندات

في واقعة جديدة تثير التساؤلات حول حيل النصب في بيع العقارات، وجدت أسرة في مدينة 6 أكتوبر نفسها أمام صدمة بعد دفع مليون و175 ألف جنيه مقابل شراء منزل، قبل أن تكتشف، حسب روايتها، أن المستندات والتوكيل الذي قدمه لهم البائع غير صحيح، واختفى الأخير بعد حصوله على المبلغ.

الاستيلاء على مليون و175 ألف جنيه

وكشفت ندى محمد، تفاصيل تعرض أسرتها لواقعة احتيال، بحسب روايتها، بعدما دفعت مبلغ مليون و175 ألف جنيه لأحد الأشخاص مقابل شراء منزل في مدينة 6 أكتوبر، قبل أن تكتشف الأسرة، وفقًا لقولها، أن التوكيل والمستندات المقدمة لهم غير صحيحة.

وأضافت ندى محمد في تصريحات لـ"صدى البلد"، إن أسرتها تقيم في المنطقة الخامسة بمدينة 6 أكتوبر، وكانت تستعد لشراء منزل في المنطقة السابعة، موضحة أن الشخص الذي عرض عليهم المنزل حضر مع والدها أمام مكتب الشهر العقاري في الدقي.

وقالت إن الشخص قدم لوالدها الأوراق الخاصة بالبيع، وأكد له أن جميع الإجراءات انتهت، قبل أن يسلمه والدها مبلغ مليون و175 ألف جنيه.

وأوضحت ندى أن والدها توجه بعد ذلك إلى مكتب الشهر العقاري للتأكد من صحة التوكيل والمستندات، إلا أنه فوجئ، حسب روايتها، بإبلاغه بأن التوكيل مزور وأن العقد غير حقيقي.

وتابعت أن الأسرة تحركت فور اكتشاف الواقعة، وحررت محضرًا بقسم الشرطة، إلى جانب تقديم شكوى إلكترونية إلى وزارة الداخلية، مطالبة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للكشف عن ملابسات الواقعة وضبط المسؤول عنها.

وأشارت إلى أن الأسرة حاولت تتبع الشخص الذي حصل على الأموال، وتوصلت، وفقًا للمعلومات التي حصلوا عليها، إلى أنه استقل سيارة أجرة عقب مغادرته المكان، ثم نزل في منطقة جامعة الدول العربية.

وأكدت أن الأسرة تواصل متابعة المحاضر والإجراءات القانونية التي تم اتخاذها، مطالبة بسرعة فحص الواقعة واسترداد الأموال، حال ثبوت صحة ما ورد في بلاغهم.

وناشدت ندى محمد وزارة الداخلية، من خلال "صدى البلد"، سرعة فحص البلاغات المقدمة من الأسرة وتتبع الشخص محل الاتهام، مؤكدة أن أسرتها تنتظر ما ستسفر عنه التحقيقات الرسمية.

من جانبه، قال صاحب الواقعة، إنه كان يتعامل مع الشخص محل البلاغ على أساس أنه سيشتري منه منزلًا في المنطقة السابعة بمدينة 6 أكتوبر، موضحًا أن الرجل حضر معه إلى محيط الشهر العقاري في الدقي، وقدم له الأوراق والتوكيل، وأكد أن جميع الإجراءات الخاصة بالمنزل سليمة ولا توجد بها أي مشكلة.

وأضاف أنه بناءً على ذلك سلّمه مبلغ مليون و175 ألف جنيه، خاصة أنه كان يعتقد أن عملية البيع تتم بشكل قانوني ورسمي.

وأضاف لـ “صدى البلد”، أنه بعد مغادرة الشخص، توجه إلى الشهر العقاري للتأكد من صحة التوكيل والمستندات، لكنه فوجئ، بحسب قوله، بإبلاغه بأن التوكيل مزور وأن العقد غير حقيقي.

وأكد أنه حرر محضرًا بالواقعة، مطالبًا بسرعة ضبط الشخص وتتبع تحركاته. واختتم مناشدته للجهات المعنية بسرعة فحص البلاغ واسترداد أموال الأسرة حال ثبوت الواقعة.

