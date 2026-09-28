قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خطة الأيام السبعة.. محادثات منفصلة بين الوسطاء وواشنطن وطهران لبحث مقترح إيراني
وزير التعليم يوجه رسالة للطلاب: المرحلة المقبلة تتطلب مزيدًا من الجهد والعمل والاجتهاد
سفير العراق بطهران: مطار النجف يعود لاستقبال الرحلات الإيرانية خلال 24 ساعة
وزير التعليم: تدريس مادة الثقافة المالية لطلاب المدارس الفنية .. العام المقبل
رويترز: محادثات منفصلة بين الوسطاء وأمريكا وإيران اليوم أو غدًا
وزير التعليم: أدخلنا مادة البرمجة لطلاب المدارس الفنية وجاري توزيع التابلت
وزير التعليم يفتتح مدرسة جديدة للتكنولوجيا التطبيقية والغاز والطاقة المتجددة بفايد
حالة الطقس لمدة 5 أيام.. متى يبدأ شتاء 2026؟
حرب إيران تقلب قاعدة ترامب الانتخابية.. تمرد المحاربين القدامى ضده قبل انتخابات التجديد النصفي
الشرطة البريطانية: المشتبه بهم الخمسة في حادث قاعدة "فيرفورد" بريطانيون
مدرب جنوب السودان: محمد صلاح لاعب استثنائي.. لكننا لا نستعد لمباراة أمام لاعب واحد فقط
وزير البترول: قطاع التعدين يحظى بدعم مستمر من الرئيس السيسي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

باع المنزل واختفى.. مستريح ينصب على أسرة في مليون و175 ألف جنيه بأكتوبر| مستندات

باع لهم المنزل واختفى.. مستريح جديد ينصب على أسرة في مليونًا و175 ألف جنيه بأكتوبر
باع لهم المنزل واختفى.. مستريح جديد ينصب على أسرة في مليونًا و175 ألف جنيه بأكتوبر
إسراء عبدالمطلب

في واقعة جديدة تثير التساؤلات حول حيل النصب في بيع العقارات، وجدت أسرة في مدينة 6 أكتوبر نفسها أمام صدمة بعد دفع مليون و175 ألف جنيه مقابل شراء منزل، قبل أن تكتشف، حسب روايتها، أن المستندات والتوكيل الذي قدمه لهم البائع غير صحيح، واختفى الأخير بعد حصوله على المبلغ.

الاستيلاء على مليون و175 ألف جنيه

وكشفت ندى محمد، تفاصيل تعرض أسرتها لواقعة احتيال، بحسب روايتها، بعدما دفعت مبلغ مليون و175 ألف جنيه لأحد الأشخاص مقابل شراء منزل في مدينة 6 أكتوبر، قبل أن تكتشف الأسرة، وفقًا لقولها، أن التوكيل والمستندات المقدمة لهم غير صحيحة.

وأضافت ندى محمد في تصريحات لـ"صدى البلد"، إن أسرتها تقيم في المنطقة الخامسة بمدينة 6 أكتوبر، وكانت تستعد لشراء منزل في المنطقة السابعة، موضحة أن الشخص الذي عرض عليهم المنزل حضر مع والدها أمام مكتب الشهر العقاري في الدقي.

وقالت إن الشخص قدم لوالدها الأوراق الخاصة بالبيع، وأكد له أن جميع الإجراءات انتهت، قبل أن يسلمه والدها مبلغ مليون و175 ألف جنيه.

وأوضحت ندى أن والدها توجه بعد ذلك إلى مكتب الشهر العقاري للتأكد من صحة التوكيل والمستندات، إلا أنه فوجئ، حسب روايتها، بإبلاغه بأن التوكيل مزور وأن العقد غير حقيقي.

وتابعت أن الأسرة تحركت فور اكتشاف الواقعة، وحررت محضرًا بقسم الشرطة، إلى جانب تقديم شكوى إلكترونية إلى وزارة الداخلية، مطالبة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للكشف عن ملابسات الواقعة وضبط المسؤول عنها.

وأشارت إلى أن الأسرة حاولت تتبع الشخص الذي حصل على الأموال، وتوصلت، وفقًا للمعلومات التي حصلوا عليها، إلى أنه استقل سيارة أجرة عقب مغادرته المكان، ثم نزل في منطقة جامعة الدول العربية.

وأكدت أن الأسرة تواصل متابعة المحاضر والإجراءات القانونية التي تم اتخاذها، مطالبة بسرعة فحص الواقعة واسترداد الأموال، حال ثبوت صحة ما ورد في بلاغهم.

وناشدت ندى محمد وزارة الداخلية، من خلال "صدى البلد"، سرعة فحص البلاغات المقدمة من الأسرة وتتبع الشخص محل الاتهام، مؤكدة أن أسرتها تنتظر ما ستسفر عنه التحقيقات الرسمية.

من جانبه، قال صاحب الواقعة، إنه كان يتعامل مع الشخص محل البلاغ على أساس أنه سيشتري منه منزلًا في المنطقة السابعة بمدينة 6 أكتوبر، موضحًا أن الرجل حضر معه إلى محيط الشهر العقاري في الدقي، وقدم له الأوراق والتوكيل، وأكد أن جميع الإجراءات الخاصة بالمنزل سليمة ولا توجد بها أي مشكلة.

وأضاف أنه بناءً على ذلك سلّمه مبلغ مليون و175 ألف جنيه، خاصة أنه كان يعتقد أن عملية البيع تتم بشكل قانوني ورسمي.

وأضاف لـ “صدى البلد”، أنه بعد مغادرة الشخص، توجه إلى الشهر العقاري للتأكد من صحة التوكيل والمستندات، لكنه فوجئ، بحسب قوله، بإبلاغه بأن التوكيل مزور وأن العقد غير حقيقي. 

وأكد أنه حرر محضرًا بالواقعة، مطالبًا بسرعة ضبط الشخص وتتبع تحركاته. واختتم مناشدته للجهات المعنية بسرعة فحص البلاغ واسترداد أموال الأسرة حال ثبوت الواقعة.

بيع العقارات 6 أكتوبر مدينة 6 أكتوبر النصب ندى محمد وزارة الداخلية الداخلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

5 جنيهات دفعة واحدة.. تحرك مفاجئ فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

البيض

قفزة مفاجئة في أسعار البيض اليوم بالأسواق.. كم وصل سعر الكرتونة؟

محمد صلاح

ليل كلمة السر.. مفاجأة جديدة لغياب محمد صلاح عن مباراة جنوب السودان

وزير التربية والتعليم

التعليم: لا يحق لمعلمي الحصة المطالبة بتعيين أو تثبيت أو "فلوس زيادة"

اللب السوبر

بعد ضبط طن.. احذر من اللب السوبر بالأسواق يحتوي على مواد تسبب السرطان

دعاء بعد صلاة الصبح 40 ألف حسنة

40 ألف حسنة.. دعاء بعد صلاة الصبح يغفله الكثيرون ردده لن يستغرق دقيقة

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم الإثنين

أرشيفية

انفجارات تهز صنعاء.. غارات تضرب مواقع عسكرية لميليشيا الحوثي

ترشيحاتنا

صورة الملف

أخبار التوك شو| الرئيس السيسي: الدولة ملتزمة بإنجاح الاستثمارات.. ووزير البترول: منجم السكري نموذج حي لما تحتويه مصر من ثروات

أرشيفية

خبير اقتصادي: أزمات الطاقة والعقوبات تعيد رسم خريطة الاقتصاد العالمي

أرشيفية

قبل انتهاء المهلة.. الضرائب العقارية توضح موقف تسجيل الوحدات والإعفاء

بالصور

أبيض X أسود.. روجينا تخطف الأنظار رفقة زوجها

روجينا تخطف الانظار رفقة زوجها
روجينا تخطف الانظار رفقة زوجها
روجينا تخطف الانظار رفقة زوجها

مرض جميل عزيز.. تفاصيل إصابته بجلطة في القلب وأسبابها

جميل عزيز
جميل عزيز
جميل عزيز

عن طريق البعوض.. ما هو فيروس غرب النيل وأعراضه؟

ما هو فيروس غرب النيل وأعراضه ؟
ما هو فيروس غرب النيل وأعراضه ؟
ما هو فيروس غرب النيل وأعراضه ؟

بعد 5 شهور على كرسي متحرك.. فيفي عبده بوصلة رقص

بعد 5 شهور على كرسي متحرك.. فيفي عبده بوصلةرقص
بعد 5 شهور على كرسي متحرك.. فيفي عبده بوصلةرقص
بعد 5 شهور على كرسي متحرك.. فيفي عبده بوصلةرقص

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: حين يحذر صُنّاع الآلة منها.. أين يقف الإنسان؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حين يصبح التوقيت أهم من التطوير.. ثباتك وتوازنك سر نجاحك في زمن متقلب

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: لغة الصمت

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: أين أنتِ طفلتي الصغيرة؟!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: طغيان الأيقونة واغتيال الحقيقة.. قراءة في سيكولوجيا عصر الصورة

المزيد