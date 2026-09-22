بسبب خلافات بينهما.. السجن المشدد 15 سنة لمتهم أشعل النيران في استراحة بسوهاج

أسدلت محكمة جنايات سوهاج، برئاسة المستشار محمد زين علي، وعضوية المستشارين أحمد طلبة ومحمود اليونسي، وبأمانة سر محمد العربي، اليوم الثلاثاء، الستار على قضية إحراق استراحة بدائرة مركز سوهاج، بعدما قضت بمعاقبة المتهم «هـ. ح. ك» بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا.

وذلك على خلفية إدانته بإضرام النيران عمدًا في استراحة مملوكة للمجني عليه «م. ر. م»؛ ما تسبب في احتراق محتوياتها وتلف عدد من الزراعات والأشجار المحيطة بها.

تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل القضية إلى واقعة شهدتها دائرة مركز سوهاج خلال عام 2026، عندما نشبت خلافات بين المتهم والمجني عليه، انتهت بقيام المتهم، وفقًا لما نسبته إليه جهات التحقيق، بالتوجه إلى الاستراحة المملوكة للمجني عليه والمعدة للسكن، وإضرام النيران بها عمدًا.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم استخدم مادة قابلة للاشتعال في تنفيذ الواقعة، ما أدى إلى اشتعال النيران داخل الاستراحة وامتداد آثار الحريق إلى عدد من محتوياتها، فضلًا عن احتراق بعض المزروعات والأشجار الموجودة بمحيط المكان، وهو ما تسبب في خسائر وتلفيات مادية.

وعقب وقوع الحادث، بدأت الأجهزة المختصة في إجراء التحريات اللازمة لكشف ملابسات الواقعة، وتحديد المتسبب فيها، حيث أسفرت جهود البحث عن تحديد هوية المتهم، ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضبطه.

وبعد تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وبمواجهته بما توصلت إليه التحريات أقر بارتكاب الواقعة، وفقًا لما ورد بأوراق القضية والتحقيقات التي باشرتها الجهات المختصة.

وعقب انتهاء التحقيقات، أحالت النيابة العامة المتهم إلى محكمة جنايات سوهاج، التي باشرت نظر القضية، وبعد تداولها والفصل في الاتهامات المنسوبة إليه، أصدرت حكمها بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا.