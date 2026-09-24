سقوط مستريح استولى على 80 مليون جنيه من المواطنين لتوظيفها بالفيوم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم بالاشتراك مع قسم شرطة ثان الفيوم برئاسة الرائد سيف عادل رئيس مباحث القسم من ضبط شخص لاتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية بلغت نحو 80 مليون جنيه بزعم توظيفها.



تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة إلى ورود معلومات سرية إلى رئيس مباحث قسم شرطة ثان الفيوم تفيد بوجود المتهم داخل إحدى الشقق السكنية بدائرة القسم وذلك على خلفية اتهامه بالنصب والاحتيال على عدد من المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية كبيرة منهم وبعد ورود المعلومات بدأت الأجهزة الأمنية في إجراء التحريات اللازمة حول الواقعة والمتهم وتحديد مكان وجوده بدائرة قسم شرطة ثان الفيوم وبحسب المعلومات الواردة أسفرت التحريات الأولية التي أجرتها الأجهزة الأمنية عن التأكد من وجود المتهم داخل إحدى الشقق السكنية بدائرة القسم.



التحرك الامني وضبط المتهم

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية ورجال مباحث قسم شرطة ثان الفيوم إلى موقع الشقة السكنية التي كشفت التحريات عن وجود المتهم بداخلها وتمكنت القوات من ضبطه واقتياده لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



الإجراءات القانونية

عقب ضبط المتهم تم تحرير محضر بالواقعة وإثبات تفاصيل الاتهامات المنسوبة إليه والمبالغ المالية محل البلاغ والتي قدرت بنحو 80 مليون جنيه وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة التي تتولى استكمال التحقيقات للوقوف على ملابسات الواقعة وكافة تفاصيلها القانونية.