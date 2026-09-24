وزير التعليم : الالتحاق بالمدرسة لا يعني بالضرورة تحقق التعلم

عبر محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن سعادته بالإحتفال بنتائج المراحل الثلاث الأولى من البرنامج القومي لتنمية مهارات اللغة العربية، وإطلاق مرحلته الرابعة، واتخاذ خطوة جديدة مهمة بإطلاق البرنامج القومي لتنمية مهارات الحساب.

وأكد الوزير أن هذه المناسبة تمثل احتفاءً بما تحقق من تقدم، وفي الوقت ذاته تذكيرًا بحقيقة أساسية، وهي أن الالتحاق بالمدرسة لا يعني بالضرورة تحقق التعلم، مشددًا على أن مسؤولية المنظومة التعليمية لا تكتمل بمجرد دخول الطفل إلى الفصل الدراسي، وإنما تتحقق عندما يتعلم الطفل بالفعل، مؤكدًا أن هذه القناعة تقع في صميم عمل الوزارة.

وأوضح الوزير أن الوزارة عملت خلال الفترة الماضية على استعادة المقومات الأساسية اللازمة لتحقيق تعلم حقيقي داخل المدارس، من خلال تحسين معدلات الحضور، والتعامل مع العجز في أعداد المعلمين والكثافات المرتفعة داخل الفصول، وتعزيز المحتوى التعليمي، وتدعيم منظومة التقييم، مؤكدًا أن هذه الجهود تمثل الأساس الذي يُبنى عليه التطوير وليست الغاية النهائية، وأن السؤال الذي يجب أن يظل حاضرًا دائمًا هو ماذا يتعلم الطفل فعليًا.

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، انطلاق المرحلة الرابعة للبرنامج القومي للقراءة تنطلق بالتعاون بين الوزارة واليونيسيف

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : تضم المرحلة الرابعة للبرنامج القومي للقراءة ، بالتعاون بين الوزارة واليونيسيف ٣ محافظات هي سوهاج وأسيوط والفيوم

وأكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على إلتزام الوزارة الراسخ بالقضاء على مشكلات ضعف القراءة والكتابة بين أبنائنا الطلاب، وضمان عدم تخرج أي طالب من المنظومة التعليمية دون امتلاك المهارات الأساسية في القراءة والفهم.

وكانت قد نفذت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، البرنامج القومي لتنمية مهارات اللغة العربية ، وفي هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد أبرز تفاصيله :