أوبو تكشف عن بنكي طاقة بسعات ضخمة وسرعات شحن تصل إلى 80 واط

بالتزامن مع الترقب العالمي لإطلاق سلسلة هواتفها الرائدة المنتظرة Oppo Find X10، أعلنت شركة أوبو (Oppo) رسمياً عن تشكيلة محدثة ومطورة من بنوك الطاقة (Power Banks) عالية السعة، والمصممة خصيصاً لتلبية احتياجات الطاقة الفائقة للهواتف الذكية والأجهزة الذكية القادمة.وتأتي هذه الخطوة من أوبو لتعزيز منظومة ملحقاتها الذكية قبل الحدث العالمي الكبير للسلسلة، حيث ركزت الشركة في إصداراتها الجديدة على تقديم توليفة تجمع بين السعات الضخمة وسرعات الشحن الاستثنائية وتضم التشكيلة الجديدة طرازين رئيسيين تم تصميمهما بعناية ليناسبا الاستخدام المكثف أثناء التنقل وهما

مواصفات Oppo Find X10

طراز الـ 15,000 مللي أمبير: وهو الإصدار الأكثر تميزاً في التشكيلة؛ حيث يدعم تقنية الشحن السريع الفائق بقوة تصل إلى 80 واط، مما يتيح للمستخدمين شحن هواتفهم الذكية المتوافقة إلى نسب مرتفعة في دقائق معدودة.

طراز الـ 20,000 مللي أمبير: ويستهدف المستخدمين الباحثين عن مخزون طاقة ضخم يكفي لشحن الأجهزة لعدة مرات متتالية، وهو مثالي للرحلات الطويلة والاستخدامات الشاقة.

مرونة في الاستخدام وتوافق واسع تتميز الملحقات الجديدة بتصميم عصري وأنيق يتماشى مع الهوية البصرية لأجهزة أوبو الرائدة ولضمان أقصى درجات المرونة، زودت الشركة بنوك الطاقة الجديدة بمنافذ اتصال متعددة تشمل منافذ USB Type-C فائقة السرعة ومنافذ USB Type-A التقليدية، مما يضمن توافقاً كاملاً ليس فقط مع هواتف سلسلة Find X10، بل ومع مختلف الملحقات الذكية مثل سماعات اللاسلكية والساعات الذكية.

هذا ولم تكشف الشركة بعد بشكل رسمي عن الأسعار المحددة لكل طراز أو مواعيد توفرها في الأسواق الإقليمية، إلا أنه من المتوقع طرحها في الأسواق العالمية تزامناً مع وصول الهواتف الجديدة إلى منافذ البيع.



