قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يؤكد ثوابت مصر تجاه القضية الفلسطينية وقيام الدولة وعاصمتها القدس
رئيس تيار الحكمة العراقي: نحرص على التشاور مع الرئيس السيسي لخفض التصعيد
الرئيس السيسي يستقبل رئيس تيار الحكمة العراقي ويؤكد حرص مصر على أمن واستقرار العراق
الرئيس السيسي وعمار الحكيم يبحثان تداعيات التصعيد الإقليمي على مصر والعراق
حياته في خطر .. آخر تطورات الحالة الصحية لنجل سفير الاحتلال في أمريكا المُصاب بحادث دهس
سكن لكل المصريين 9.. تفاصيل قيمة الإيجار بعد الدعم حسب دخل الأسرة والمبلغ الذي يدفعه المواطن
الرئيس السيسي: الحلول السلمية السبيل لمواجهة أزمات المنطقة واحتواء التصعيد
أمين البحوث الإسلامية: خريجو الأزهر سفراء للعلم والاعتدال حول العالم
كرنك ولغات وبالمصري.. إطلاق تطبيقات وطنية قائمة على الذكاء الاصطناعي
الرئيس السيسي يطرح رؤية مصر لاحتواء أزمات المنطقة.. الحلول السلمية أولًا
مستشار خامنئي: المرحلة التالية من الحرب قد تصل إلى المحيط الهندي
محافظ القاهرة: بدء تطبيق منظومة الأكشاك الموحدة بالمنطقة الشمالية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أوبو تكشف عن بنكي طاقة بسعات ضخمة وسرعات شحن تصل إلى 80 واط

Oppo Find X10
Oppo Find X10
لمياء الياسين

بالتزامن مع الترقب العالمي لإطلاق سلسلة هواتفها الرائدة المنتظرة Oppo Find X10، أعلنت شركة أوبو (Oppo) رسمياً عن تشكيلة محدثة ومطورة من بنوك الطاقة (Power Banks) عالية السعة، والمصممة خصيصاً لتلبية احتياجات الطاقة الفائقة للهواتف الذكية والأجهزة الذكية القادمة.وتأتي هذه الخطوة من أوبو لتعزيز منظومة ملحقاتها الذكية قبل الحدث العالمي الكبير للسلسلة، حيث ركزت الشركة في إصداراتها الجديدة على تقديم توليفة تجمع بين السعات الضخمة وسرعات الشحن الاستثنائية وتضم التشكيلة الجديدة طرازين رئيسيين تم تصميمهما بعناية ليناسبا الاستخدام المكثف أثناء التنقل وهما 

مواصفات  Oppo Find X10

طراز الـ 15,000 مللي أمبير: وهو الإصدار الأكثر تميزاً في التشكيلة؛ حيث يدعم تقنية الشحن السريع الفائق بقوة تصل إلى 80 واط، مما يتيح للمستخدمين شحن هواتفهم الذكية المتوافقة إلى نسب مرتفعة في دقائق معدودة.

طراز الـ 20,000 مللي أمبير: ويستهدف المستخدمين الباحثين عن مخزون طاقة ضخم يكفي لشحن الأجهزة لعدة مرات متتالية، وهو مثالي للرحلات الطويلة والاستخدامات الشاقة.

مرونة في الاستخدام وتوافق واسع تتميز الملحقات الجديدة بتصميم عصري وأنيق يتماشى مع الهوية البصرية لأجهزة أوبو الرائدة ولضمان أقصى درجات المرونة، زودت الشركة بنوك الطاقة الجديدة بمنافذ اتصال متعددة تشمل منافذ USB Type-C فائقة السرعة ومنافذ USB Type-A التقليدية، مما يضمن توافقاً كاملاً ليس فقط مع هواتف سلسلة Find X10، بل ومع مختلف الملحقات الذكية مثل سماعات اللاسلكية والساعات الذكية.

هذا ولم تكشف الشركة بعد بشكل رسمي عن الأسعار المحددة لكل طراز أو مواعيد توفرها في الأسواق الإقليمية، إلا أنه من المتوقع طرحها في الأسواق العالمية تزامناً مع وصول الهواتف الجديدة إلى منافذ البيع.

 

شركة أوبو Oppo Find X10 أجهزة أوبو هواتف سلسلة Find X10 منافذ USB Type C

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اسعار البنزين اليوم

قبل ما تتحرك.. اعرف أسعار البنزين اليوم الخميس رسمياً

المتوفي

مأساة في القليوبية.. وفاة شاب فجأة وشقيقته تلحق به بعد رؤية جثمانه

الارصاد الجويه

سحب رعدية تقترب من الحدود المصرية.. الأرصاد تكشف عن أمطار محتملة خلال ساعات

محمد صلاح

مصطفى يونس: عرضت محمد صلاح على الأهلي مقابل مليون جنيه.. والصفقة لم تتم

عمرو زهران

إيقاف عمرو زهران 3 أشهر وغرامة 200 ألف جنيه في واقعة مباراة الأهلي والقناة

البنزين

هل هناك زيادة قادمة في أسعار البنزين؟ .. رد حاسم من خبير اقتصادي

حسام عبد المجيد

اللاعب يرفض العودة.. وكيل حسام عبدالمجيد يكشف حقيقة عرض الأهلي

رئيس الوزراء

مدبولي: الرئيس السيسي يوجه رسالة تقدير لجوتيريش ويدعوه لزيارة القاهرة

ترشيحاتنا

هواوى

هواوي تطلق 6 نماذج عالمية لتطوير منظومة الطاقة المدمجة بالذكاء الاصطناعي

Oppo Find X10

أوبو تكشف عن بنكي طاقة بسعات ضخمة وسرعات شحن تصل إلى 80 واط

جهاز Redmi Pad 2

بمواصفات احترافية.. إليك أفضل أجهزة لوحية بالأسواق في 2026

بالصور

فنجان المزاج.. أضرار شرب القهوة على الريق

اضرار شرب القهوة على الريق
اضرار شرب القهوة على الريق
اضرار شرب القهوة على الريق

طريقة عمل النوجا بالمكسرات

طريقة عمل النوجا بالمكسرات
طريقة عمل النوجا بالمكسرات
طريقة عمل النوجا بالمكسرات

انخفاض ضغط الدم.. الأسباب والأعراض

إنخفاض ضغط الدم..الأسباب و الإعراض
إنخفاض ضغط الدم..الأسباب و الإعراض
إنخفاض ضغط الدم..الأسباب و الإعراض

أستون مارتن تجهز "فالهالا سبايدر".. هايبركار مكشوفة بقوة 1064 حصانا

فالهالا سبايدر
فالهالا سبايدر
فالهالا سبايدر

فيديو

ياباني يبحث عن زوجته

763 غطسة بحثًا عن زوجته.. رجل يواصل الغوص 15 عامًا

علي غزلان

‎ بعد الانفصال الثالث.. ماذا حدث بين علي غزلان وفرح شعبان؟

أزمات رمضان صبحي

من إيقاف رياضي إلى حكم قضائي.. أزمات متتالية في حياة رمضان صبحي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: طقوس اللعبة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ني أوسر رع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أمن الطاقة.. رهان الاستقرار

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: الشرق الأوسط إلى مرحلة جديدة

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: الأزمات العابرة للحدود.. قراءة في إستراتيجية الأمن القومي المصري

المزيد