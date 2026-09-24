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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

عملاق التصوير والأداء الخارق| فيفو تغزو الأسواق بهاتف جديد.. إليك أهم مواصفاته

هاتف Vivo X500 Pro Max
هاتف Vivo X500 Pro Max
لمياء الياسين

يتميز هاتف Vivo X500 Pro Max بكونه هاتفًا ذكيًا فائق الأداء، حيث يجمع بين الشاشة الكبيرة، والمكونات الداخلية القوية، ونظام الكاميرا المتطور.

يعمل الهاتف بنظام التشغيل Android 17 مع واجهة OriginOS 7، ويأتي بخيارات قوية تصل إلى 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) وسعة تخزين ضخمة تبلغ 1 تيرابايت. 

بالإضافة إلى ذلك، يحتوي الهاتف على بطارية عملاقة بسعة 8000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 90 واط، مما يجعله الخيار المثالي للمستخدمين الباحثين عن أعلى مستويات الأداء وعمر بطارية يدوم طويلًا.


يتوفر هاتف Vivo X500 Pro Max الرائد بسعر يبدأ من 1299 دولارًا أمريكيًا عبر متجر Giztop.

يُتيح المتجر خيارات مرنة للمستخدمين تشمل الشحن الدولي إلى جانب الشحن السريع، ما يضمن وصول الهاتف اللوحي المميز للمشترين حول العالم بسهولة وأمان.

العرض والأداء

يمثل هاتف Vivo X500 Pro Max قفزة نوعية في عالم الهواتف الذكية، حيث يجمع بين التصميم المبتكر والتقنيات الرائدة ليقدم تجربة مستخدم استثنائية تفوق التوقعات.

شاشة سينمائية فائقة السلاسة

يأتي الهاتف بشاشة OLED مذهلة من نوع BOE Q11 بمقاس 6.85 بوصة وبدقة 2K الفائقة. وتضمن لك هذه الشاشة تجربة بصرية لا مثيل لها بفضل:

  • معدل تحديث 144 هرتز: يوفر سلاسة فائقة أثناء الألعاب، التصفح، والتنقل بين الرسوم المتحركة.
  • تعتيم عالي التردد 1440 هرتز: يحمي العين ويقلل الإجهاد البصري في ظروف الإضاءة المنخفضة.


 

البطارية والميزات

تدعم البطارية بسعة 8000 مللي أمبير الشحن السريع بقوة 90 واط. 

وتدّعي شركة فيفو أن الهاتف يمكن شحنه بنسبة 50% في غضون 10 دقائق تقريبًا، وشحنه بالكامل في غضون 30 دقيقة تقريبًا.

تشمل الميزات الأخرى تقنية الاتصال قريب المدى (NFC)، ونظام صوت عالي الدقة (HiFi)، ومكبرات صوت ستيريو مزدوجة، ومحرك خطي على المحور السيني، ومستشعر بصمة مدمج في الشاشة، وخاصية التعرف على الوجه، ودعم شريحتي اتصال نانو.

هاتف Vivo X500 Pro Max عمر بطارية التصوير الفوتوغرافي كاميرا رئيسية

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