قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كريمة يهاجم فتوى الهلالي: لا خلاف فقهي في تحريم الذهب على الرجال
إيران لإدارة ترامب: وفدنا قي نيويورك مستعد للمفاوضات بصلاحيات كاملة
الأرصاد تكشف موعد ارتداء الملابس الخريفية وتحذر من استمرار ارتفاع نسب الرطوبة
الدولار يعاود التراجع ويخسر 60 قرشا من قيمته أمام الجنيه الآن
تجارة مع الله لا تخسر.. عالم أزهري يكشف فضل المداومة على هذا العمل
اليونان تدعو لتخصيص موارد من موازنة الاتحاد الأوروبي لتمويل ملف الهجرة
55 شهرا خلف القضبان.. إدانة إسرائيلي بالتجسس لصالح إيران وتصوير منزل جالانت
بعد الإساءة لـ طفلة.. التضامن تنهي خدمة مشرفة حضانة السادات وتوقف المديرة شهرا
مسئول إيراني: نقلنا إلى واشنطن مقترحنا بشأن مضيق هرمز
في أروقة الأمم المتحدة.. إطلاق دعوة دولية للرقابة على نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة
أدين لها بالكثير في مشواري.. العوضي يعتذر لياسمين عبد العزيز بعد تصريحاته
نادية رشاد تتحدث لـ صدي البلد بعد قرارها إعتزالها الفنl خاص
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

هل تفرغ بطاريتك بسرعة؟.. خطأ شائع نرتكبه جميعاً يدمر الهواتف

خطأ شائع نرتكبه جميعاً يدمر الهواتف
خطأ شائع نرتكبه جميعاً يدمر الهواتف
لمياء الياسين

تعتمد بطاريات الهواتف الذكية على نظام "دورات الشحن"، حيث تُحسب الدورة الكاملة عند استهلاك وإعادة شحن ما يعادل 100% من سعة البطارية. 

ووفقاً لموقع ZDNet المتخصص، فإن تراجع قدرة البطارية يؤثر بشكل مباشر على الأداء العام للهاتف؛ فمع تقدم عمرها الافتراضي وزيادة عدد دورات الشحن، تقل كفاءتها في الاحتفاظ بالطاقة.هذا التدهور قد يؤدي إلى مشكلات مفاجئة، مثل انخفاض الجهد الكهربائي واضطرار الهاتف للإغلاق التلقائي دون سابق إنذار، حتى وإن كان المؤشر يُظهر وجود نسبة شحن متبقية. 

لذلك، يُعد الحفاظ على نسبة الشحن اليومية ضمن النطاقات الموصى بها خطوة أساسية لتجنب مشكلات الأداء وإطالة عمر الهاتف.

شاحنًا موثوقًا

ويؤدي الشحن الزائد والتعرض لدرجات حرارة عالية والتلف المادي إلى الإضرار بسلامة البطارية، مما قد يؤدي إلى مواقف خطيرة مثل ارتفاع درجة الحرارة أو التورم أو في حالات نادرة، اشتعال النيران و لمنع ذلك، استخدم شاحنًا موثوقًا به، وتجنب ترك هاتفك موصولاً بالتيار الكهربائي لفترات طويلة، واشترِ هواتف ذات عمر بطارية طويل .

كيفية تجنب تلف البطارية؟

حماية بطارية هاتفك من التلف أمر ضروري لإطالة عمرها، وقد تكون هناك بعض العادات الضارة، والوعي بها هو الخطوة الأولى في حماية قوة جهازك.. وهي تشمل التالي:

تجنب الشحن الزائد

يعد الشحن الزائد هو السبب الشائع وراء تلف البطارية فيمكنك ترك هاتفك متصلاً بالتيار الكهربائي طوال الليل أو لفترات طويلة أن يسبب ضغطًا على خلايا البطارية، مما يؤدي إلى انخفاض السعة بمرور الوقت.

لتجنب الشحن الزائد، فكر في استخدام شاحن مزود بميزة الإغلاق التلقائي. يضمن هذا أن يتوقف هاتفك عن الشحن بمجرد وصول البطارية إلى مستوى الشحن الكامل، مما يمنع الضغط غير الضروري على الخلايا.

بمواصفات جبارة.. هاتف اقتصادي من ريدمي | تعرف عليه

سعر ومواصفات Realme 12x.. أقوي هاتف اقتصادي من ريلمي

تجنب ارتفاع درجة الحرارة

ارتفاع درجة الحرارة هو عامل آخر يمكن أن يعرض بطارية الهاتف للخطر. تجنب تعريض هاتفك لأشعة الشمس المباشرة أو درجات الحرارة المرتفعة لفترات طويلة، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى تلف دائم. إذا شعرت أن هاتفك ساخن للغاية أثناء الاستخدام، فامنحه فترة راحة ليبرد. بالإضافة إلى ذلك، قم بإزالة جراب الهاتف أثناء الشحن لتعزيز تبديد الحرارة بشكل أفضل.

تجنب استخدام الهاتف أثناء الشحن
يؤدي استخدام الهاتف أثناء شحنه إلى توليد حرارة إضافية، مما يزيد من الضغط على البطارية. وقد يؤدي هذا إلى استنزاف سعة البطارية الإجمالية بشكل أسرع.

لتقليل هذه المخاطر، تجنب الاستخدام المكثف أثناء شحن هاتفك. فكر في إكمال المهام التي تتطلب موارد كثيرة قبل توصيل جهازك بالكهرباء.

ماذا تفعل للعناية ببطارية هاتفك؟

تتطلب العناية ببطارية هاتفك اتباع عادات إيجابية تساهم في الحفاظ عليها، ومن خلال تجنب الممارسات الضارة واتباع هذه النصائح الأساسية، يمكنك ضمان بطارية أكثر صحة وأطول عمرًا.

تجنب درجات الحرارة القصوى

يمكن أن تؤثر درجات الحرارة الشديدة، سواء كانت ساخنة أو باردة، سلبًا على بطارية هاتفك. تجنب تعريض جهازك لأشعة الشمس المباشرة، وامتنع عن استخدامه في ظروف شديدة البرودة. إذا أصبح هاتفك ساخنًا أو باردًا للغاية، فاتركه يعود إلى درجة حرارة معتدلة قبل الشحن. يمكن أن تؤثر هذه الخطوة البسيطة بشكل كبير على صحة البطارية بشكل عام.

نصائح أخرى للعناية بالبطارية

العناية ببطارية هاتفك لا تقتصر على عادات الشحن واعتبارات درجة الحرارة. إليك بعض النصائح الإضافية لضمان بقاء البطارية في أفضل حالة:

● تجنب تعريض هاتفك للرطوبة: يمكن للرطوبة والسوائل أن تتلف المكونات الداخلية، بما في ذلك البطارية. حافظ على هاتفك جافًا واستخدم الأغطية الواقية في البيئات التي تشكل الرطوبة مصدر قلق.

● تحديث تطبيقاتك بانتظام: غالبًا ما يصدر مطورو التطبيقات تحديثات لتحسين الأداء والكفاءة. يضمن تحديث تطبيقاتك باستمرار تحسينها لتتوافق مع أحدث البرامج وإدارة البطارية.

● تقليل سطوع الشاشة ووقت إيقاف تشغيلها: تعد الشاشة واحدة من أكثر مستهلكي البطارية أهمية، ويمكن أن يؤدي تقليل سطوع الشاشة وتعيين وقت إيقاف تشغيل أقصر للشاشة إلى توفير طاقة البطارية بشكل كبير.

سعة البطارية الشحن الزائد عمر بطارية ميزة الإغلاق التلقائي عادات الشحن سطوع الشاشة إيقاف تشغيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم الثلاثاء.. كم يصل سعر الكيلو؟

صلاة الفجر لمن يسافر قبلها

صلاة الفجر لمن يسافر قبلها.. الإفتاء: أمامك خياران كي لا تضيع الفريضة

دينا عزت

بعد ادعاءات اقتحام منزلها.. الأجهزة الأمنية تضبط دينا عزت

جزء من الواقعة

قبل رفع الحذاء.. فيديو يرصد مشادة رئيس قسم بمعهد الكبد بالمنوفية مع ممرضة

زهران ممداني وترامب

ترامب يدخل معقل ممداني.. لقاء مفاجئ خلف أبواب قصر جرايسي وتعليق على مقاطعة الإعلام

الشناوي

طلب المشاركة.. الحقيقة الكاملة لأزمة حسام حسن والشناوي قبل مواجهة إيران

تراجع سعر الجنيه الذهب مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

الجنيه الذهب يخسر 441 جنيها ببداية تعاملات اليوم ومفاجأة في عيار 21

جامعة بنها

جامعة بنها تكشف سبب عدم تكليف الأولى على دفعتها بكلية الزراعة "معيدة"

ترشيحاتنا

أفضل وأرخص خمسة لابتوب للدراسة والألعاب 2026

للدراسة والألعاب 2026.. إليك أفضل وأرخص 5 لابتوب تجمع بين أقوى أداء وأقل تكلفة

شراء لابتوب

ميزانيتك محدودة؟.. 5 نصائح ذهبية قبل ما تشتري لاب توب مستعمل للدراسة

سوني

مصمم الألعاب هيديو كوجيما يكشف تفاصيل إنهاء سوني شراكتهما المفاجئ

بالصور

حقيقة تصريحات درة.. ماذا قالت مع لميس الحديدي؟ 7 أسئلة بتوجع أي ست

درة
درة
درة

بعد اعتذاره لها.. 20 صورة جمعت أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز

بعد اعتذاره لها.. صور جمعت أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز
بعد اعتذاره لها.. صور جمعت أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز
بعد اعتذاره لها.. صور جمعت أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز

السعال المستمر أكثر من 8 أسابيع.. متى لا يكون مجرد برد؟

السعال المستمر أكثر من 8 أسابيع.. متى لا يكون مجرد برد؟
السعال المستمر أكثر من 8 أسابيع.. متى لا يكون مجرد برد؟
السعال المستمر أكثر من 8 أسابيع.. متى لا يكون مجرد برد؟

بعد حديثها عن الأمومة.. شاهد إطلالات درة التي أثارت الجدل

بعد حديثها عن الأمومة.. شاهد إطلالات درة التي أثارت الجدل
بعد حديثها عن الأمومة.. شاهد إطلالات درة التي أثارت الجدل
بعد حديثها عن الأمومة.. شاهد إطلالات درة التي أثارت الجدل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم 3.. نحو قيادة تربوية متميزة

د. هبة جمال

د. هبة جمال تكتب: التسويق الحكومي الإلكتروني وتحويل الخدمة العامة إلى تجربة رقمية

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: بين لهيب المنطقة وقرار الفيدرالي.. الدين المصري أمام اختبار المرونة الخارجية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: كما تُبنى الدول... هكذا يُبنى الإنسان

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ثقافة المهادَاة بين الزوجين

المزيد