أعلن الكرملين أن الولايات المتحدة رفضت منح تأشيرة دخول لنائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر أليموف، قبيل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، واصفاً ذلك بأنه خطوة "غير ودية".

وصرح المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، بأن هذا الإجراء يتعارض مع التزامات الولايات المتحدة بصفتها الدولة المضيفة لمقر الأمم المتحدة، مؤكداً أن روسيا ستطرح هذه المسألة مع واشنطن.

يذكر أن وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت عدم منح الرئيس الفلسطيني محمود عباس، تأشيرة الدخول إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة للعام الثاني على التوالي.

وفي سياق آخر، أكد الكرملين أن تصريحات الرئيس الأوكراني فلودومير زيلنسيكي الأخيرة بشأن وقف إطلاق النار سببها تدهور الوضع العسكري والاقتصادي في أوكرانيا.