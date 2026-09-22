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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مفيش دلع والتلفزيون ممنوع.. نجلة يوسف شعبان تروي تفاصيل حياتها داخل القصر الملكي

الفنان يوسف شعبان
الفنان يوسف شعبان
علا محمد

كشفت حفيدة الأميرة فوزية، وابنة الفنان الراحل يوسف شعبان، تفاصيل جديدة عن حياتها وطفولتها، وكيف تولت جدتها الأميرة فوزية تربيتها بعد انفصال والدتها عن والدها، مشيرة إلى أن نشأتها داخل أسرة ذات طابع ملكي وعسكري انعكست بشكل كبير على شخصيتها.

وقالت حفيدة الأميرة فوزية، في تصريحات نقلتها الإعلامية سهير جودة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن جدتها كانت بمثابة والدتها الحقيقية، موضحة أنها تولت تربيتها بعد انفصال والدتها عن الفنان يوسف شعبان.

وأوضحت أن والدها اختار لها اسم «سايناي» لأنها ولدت في السادس من أكتوبر، نسبة إلى سيناء، مؤكدة أن هذا الأمر كان له تأثير كبير عليها، وجعلها شديدة الانتماء إلى مصر.

وتحدثت عن جدها، قائلة إنه كان رجلًا عسكريًا ووطنيًا، ولم يرغب في مغادرة مصر، موضحة أن الأسرة عاشت في الإسكندرية لفترة، ثم أصبحت حياتهم بين الإسكندرية وسويسرا.

ذكريات حفيدة الأميرة فوزية مع جدتها

وأكدت أن الأميرة فوزية لم تكن فقط جميلة من الخارج، بل كانت تتمتع بشخصية وطيبة كبيرة، ووصفتها بأنها «مامتي الحقيقية».

وروت جانبًا من حياة جدتها في إيران، مشيرة إلى أنها كانت تحكي لها عن الفترة التي عاشتها هناك، وعن علاقتها بأسرة الشاه، موضحة أن جدتها كانت تتحدث الفرنسية مع الشاه، قبل أن تتلقى دروسًا لتعلم اللغة الإيرانية.

وأضافت أن جدتها كانت تحكي لها عن تفاصيل الحياة داخل الجناح الملكي، ومنها ما يتعلق بالعادات الخاصة بالضيافة والهدايا التي كانت تقدم للعاملين بالخدمة.

تربية صارمة وبروتوكول خاص

وتحدثت حفيدة الأميرة فوزية عن طبيعة الحياة داخل منزل جدتها، مؤكدة أن كل شيء كان محسوبًا وفق مواعيد وقواعد محددة، بداية من مواعيد النوم والاستيقاظ وحتى الطعام ومشاهدة التلفزيون.

وقالت إن التلفزيون لم يكن متاحًا طوال اليوم، باعتبار أن مشاهدته كانت تُعد مضيعة للوقت، وكان مسموحًا به في وقت محدد قبل العشاء فقط، كما كانت تستيقظ مبكرًا للذهاب إلى المدرسة، وكان سائق خاص يتولى توصيلها.

وأوضحت أن الطعام كان يتم تحديده مسبقًا من خلال قائمة طعام، وكانت العصائر تقدم طازجة، بينما لم تكن المشروبات الغازية والكحولية جزءًا من نظام الأسرة.

كما أشارت إلى أن العقاب في طفولتها كان يعتمد على كتابة الخطأ الذي ارتكبته مئات المرات حتى تدرك خطأها، أو منعها من مشاهدة التلفزيون لعدة أيام.

والدها يوسف شعبان ورفض زواج والدتها

وكشفت حفيدة الأميرة فوزية أن الفنان يوسف شعبان التقى والدتها للمرة الأولى في الجامعة الأمريكية خلال إحدى الحفلات، وأُعجب بها، إلا أن العائلة رفضت زواجهما بسبب فارق السن واختلاف طريقة التربية.

وأضافت أن والدتها تمسكت بقرار الزواج من يوسف شعبان رغم رفض الأسرة، قبل أن ينفصلا فيما بعد، لتتولى جدتها الأميرة فوزية تربيتها.

وأشارت إلى أن والدها كان يحب الأدوار التي تحمل طابعًا شقيًا، وتحدثت عن بعض أعماله التي كانت تفضلها، كما أكدت أنه كان حريصًا على تعليمها اللغة العربية بشكل صحيح، وكان يحب الأعمال الإسلامية.

ذكريات السفر والطفولة

وروت أنها اعتادت السفر منذ صغرها بمفردها، وكانت أول رحلة لها إلى اليونان في سن السابعة لزيارة والدها أثناء تصوير أحد الأعمال الفنية، حيث قضت معه وقتًا في موقع التصوير.

كما تحدثت عن علاقتها بجدها، موضحة أنه كان حريصًا على القراءة، وكان يهديها الكتب ويسألها دائمًا عن عدد الصفحات التي قرأتها، حتى أصبحت القراءة جزءًا أساسيًا من حياتها.

وأشارت إلى أنها كانت تخفي عن الآخرين كونها حفيدة الأميرة فوزية، خاصة عندما كان زملاؤها في المدرسة يتحدثون عن عائلتها، مؤكدة أن طبيعة حياتها المختلفة كانت تثير استغراب أصدقائها.

لحظات وفاة أفراد عائلتها

وتطرقت حفيدة الأميرة فوزية إلى أصعب لحظاتها، موضحة أنها لم ترَ جدتها تبكي كثيرًا رغم طيبة قلبها، إلا أنها شاهدتها تبكي يوم وفاة والدتها ويوم وفاة جدها.

وقالت إنها شاركت في دفن جدها وجدتها وخالها، ونزلت إلى القبر وقرأت لهم القرآن، مؤكدة أن العودة إلى منزل جدتها بعد رحيلها كانت من أصعب الأمور عليها بسبب الذكريات التي تحملها كل أركان المكان.

واختتمت حديثها بالكشف عن آخر وصية قالها لها والدها الفنان يوسف شعبان، وهي: «خلي بالك من نفسك».

حفيدة الأميرة فوزية وابنة الفنان الراحل يوسف شعبان حفيدة الأميرة فوزية ابنة الفنان الراحل يوسف شعبان الفنان الراحل يوسف شعبان يوسف شعبان

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