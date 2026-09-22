دراسة: القيود التجارية تحرم موردي القطارات الأوروبيين من 97 مليار يورو سنوياً

كشفت دراسة حديثة صادرة عن الرابطة الأوروبية لصناعة السكك الحديدية (UNIFE) أن الشركات الأوروبية المصنعة لمعدات وتجهيزات القطارات تخسر نحو 97 مليار يورو سنوياً من العقود العالمية المحتملة، جراء الحمائية الاقتصادية وإغلاق الأسواق الخارجية أمام المنافسة الدولية.
وأظهرت دراسة "سوق السكك الحديدية العالمية 2026" التي أعدتها شركة "بين آند كومباني" وشملت 66 دولة تمثل 99% من حركة القطارات عالمياً، أن نسبة وصول الشركات الأوروبية إلى الأسواق العالمية انخفضت إلى 56% فقط، مقارنة بـ 59% في عام 2024، مسجلة التراجع الثالث على التوالي.
و تواجه الشركات الأوروبية عقبات متزايدة في أسواق رئيسية في مقدمتها الصين والولايات المتحدة والهند، حيث تفرض هذه الدول قيوداً تشمل اشتراط نسب مرتفعة للمكون المحلي، وتأسيس شركات مشتركة إجبارية، وحظر تقديم خدمات الصيانة للشركات الأجنبية.
و رغم هذه القيود التجارية، يشهد القطاع نمواً قوياً مدفوعاً بجهود التسيير الأخضر وإزالة الكربون؛ ومن المتوقع أن يرتفع حجم السوق العالمي للسكك الحديدية إلى 266.8 مليار يورو بحلول الفترة (2029-2031) بمعدل نمو سنوي يبلغ 3.2%.