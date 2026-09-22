الاتحاد الأوروبي يتمسك برفض التنقيب عن النفط في القطب الشمالي

أفاد كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي فيليب لين، بأن «موجة ثانية» من ارتفاع أسعار الطاقة ستُبقي التضخم في منطقة اليورو مرتفعاً لفترة أطول من التقديرات السابقة مما يؤجل عودته إلى المستوى المستهدف البالغ 2% حتى منتصف عام 2027.

وقال لين - في تصريح لصحيفة "Le Temps" السويسرية - إن المخاطر الجيوسياسية واستمرار ارتفاع أسعار النفط والغاز يضغطان على مسار تباطؤ التضخم، لتمتد آثار تكاليف الطاقة إلى أسعار الأغذية والكهرباء والسلع العامة، في حين تظل الضغوط التضخمية في قطاع الخدمات محدودة نسبياً.

وأضاف أن غياب حلقة مفرغة بين الأجور والأسعار حتى الآن لا يمنع من أن استمرار ضغوط الطاقة يُعقّد اتخاذ القرارات بشأن أسعار الفائدة ويؤخر الوصول إلى الاستقرار السعري المرجو.