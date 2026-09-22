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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

خطط للإجلاء وتعهد بالرد.. ليتوانيا تعلن رفع جاهزيتها أمام روسيا

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

كشفت ليتوانيا عن استعدادات لمواجهة مجموعة من السيناريوهات الأمنية المحتملة المرتبطة بالتهديدات الروسية، في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن انتهاكات المجال الجوي ودخول طائرات مسيرة إلى أجواء البلاد.

وقال رئيس الوزراء الليتواني ميندوغاس سينكيفيسيوس، في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، إن بلاده أعدت خططاً للإجلاء تحسباً لتطورات أمنية محتملة، مؤكداً أن السلطات تعمل على ضمان نقل السكان، ولا سيما كبار السن، من المدن بطريقة منظمة وتجنب الاختناقات المرورية.

وأضاف سينكيفيسيوس أن السلطات تدرس «مجموعة متنوعة من السيناريوهات»، مشيراً إلى أن بعض خطط الاستعداد لا يجري الإعلان عنها بصورة علنية.

وقال رئيس الوزراء إن الليتوانيين يشعرون بـ«تهديد مستمر» من جانب روسيا، لافتاً إلى أن دخول طائرات مسيرة إلى المجال الجوي الليتواني يمثل أحد مظاهر هذه المخاوف.

وأكد سينكيفيسيوس أنه في حال تعرضت ليتوانيا لهجوم، فإن بلاده سترد ولن تستسلم، مشدداً على أهمية الاستعداد لمواجهة أي تطورات أمنية محتملة.

وتأتي هذه التصريحات بعد نحو أسبوع من إسقاط طيارين مقاتلين تابعين لحلف شمال الأطلسي «الناتو» طائرة مسيرة دخلت المجال الجوي الليتواني. ولم تُحسم رسمياً، وفق المعطيات الواردة، هوية الجهة التي أطلقت الطائرة، فيما قال وزير الدفاع الليتواني روبرتاس كاوناس إن مسارها يشير إلى أنها جاءت من اتجاه بيلاروسيا، الحليفة لروسيا.

وتشترك ليتوانيا، العضو في حلف الناتو، في حدود مع روسيا عبر منطقة كالينينغراد، كما تتشارك حدوداً مع بيلاروسيا، ما يجعل موقعها الجغرافي أحد العوامل الرئيسية في حساباتها الأمنية والدفاعية.

وفي سياق متصل، دعا سينكيفيسيوس المملكة المتحدة إلى إجراء «تغيير في العقلية» بشأن سياستها الدفاعية، معتبراً أن قرب ليتوانيا من الحدود الروسية يجعلها أكثر تعرضاً للمخاطر الأمنية المباشرة.

ليتوانيا روسيا رئيس الوزراء الليتواني ميندوغاس سينكيفيسيوس حلف شمال الأطلسي المجال الجوي الليتواني

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