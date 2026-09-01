مباحثات لبنانية فنلندية حول التصعيد الإقليمي واستمرار دور الأمم المتحدة

التقى رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام، رئيس جمهورية فنلندا ألكسندر ستوب، بحضور مدير الشؤون السياسية والقنصلية في وزارة الخارجية والمغتربين السفير إبراهيم عساف، وجرى خلال اللقاء البحث في آخر التطورات في لبنان والمنطقة، ولا سيما التصعيد الإقليمي وتداعياته.

وأكد الجانبان تمسكهما بالتعددية وبالدور المحوري للأمم المتحدة في صون الأمن والاستقرار الدوليين، وأهمية الدفاع عن النظام الدولي القائم على القواعد وتعزيز العمل متعدد الأطراف.

وشكر نواف سلام، فنلندا، على مساهمتها في قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل"، ودورها في دعم الاستقرار في جنوب لبنان.

كما رحب الجانبان بالجهود الرامية إلى ضمان استمرارية دور الأمم المتحدة في لبنان، وأكدا أهمية استمرار وجود قوة دولية بعد انتهاء مهمة "اليونيفيل"، بما يحول دون حصول أي فراغ ويسهم في الحفاظ على الاستقرار.