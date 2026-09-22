الجبهة الوطنية يقرر فصل أمين الحزب بالعاشر من رمضان.. وإنهاء عضويته بكافة تشكيلات الحزب

أصدر حزب الجبهة الوطنية قرارا بفصل الأستاذ أسامة أحمد أبو سكينة، أمين الحزب بقسم العاشر من رمضان، من عضوية الحزب وكافة تشكيلاته، وذلك في ضوء ما تضمنه القرار من عدم التزام حزبي ومخالفة للقواعد والتعليمات المستديمة لقيادة الحزب.

وأوضح القرار أن الفصل يأتي استنادا إلى قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 وتعديلاته، ولائحة النظام الأساسي للحزب.

فصل أسامة أحمد أبو سكينة من عضوية الحزب وكافة تشكيلاته

ونص القرار في مادته الأولى على فصل أسامة أحمد أبو سكينة من عضوية الحزب وكافة تشكيلاته، فيما أكدت المادة الثانية تنفيذ القرار اعتبارا من تاريخه، وإلغاء ما سبقه من قرارات في هذا الشأن.

ويأتي القرار في إطار ما أورده الحزب بشأن الالتزام بالقواعد والتعليمات المنظمة للعمل الحزبي داخل تشكيلاته.