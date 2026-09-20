حزب الجبهة الوطنية يطلق مبادرة المنح الدراسية

يُعلن حزب الجبهة الوطنية عن إطلاق مبادرة المنح الدراسية بـجامعة السلام، والتي تهدف إلى تقديم أكثر من 400 منحة دراسية كاملة وجزئية للطلاب المتميزين، بما يتيح لهم فرصًا تعليمية حقيقية تسهم في بناء مستقبلهم وتحقيق طموحاتهم.

وتأتي هذه المبادرة امتدادًا لجهود الدولة المصرية في تمكين الشباب ودعم المتفوقين، وإيمانًا بأن الاستثمار في التعليم هو الاستثمار الحقيقي في بناء أجيال قادرة على صناعة مستقبل أفضل لأنفسهم ولمصر .

وتُقام المبادرة تحت رعاية:

الدكتور عاصم الجزار – رئيس حزب الجبهة الوطنية ووكيل مجلس النواب.

المستشار محمد عمران – النائب الأول لرئيس حزب الجبهة الوطنية والأمين العام ورئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ.

الدكتور طارق المحمدي – أمين محافظة الغربية -حزب الجبهة الوطنية وعضو مجلس النواب ووكيل لجنة الشؤون الدينية والأوقاف.

