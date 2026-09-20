برلمانية : زيادة دعم الصحة والتعليم يعزز جودة حياة المصريين

ثمنت النائبة بثينة أبو زيد، عضو مجلس النواب، تاريخ تصريحات وزير المالية بشأن استهداف زيادة أكبر للصحة والتعليم بموازنة العام الحالي، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي امتدادا لاستمرار السياسات والإجراءات الهادفة لتحسين منظومة الصحة ، فضلا عن تنمية رأس المال البشري باعتباره العمود الفقري لتحقيق التنمية المستدامة.



رفع كفاءة الكوادر البشرية لمواكبة متطلبات السوق العالمية

و أشارت" أبو زبد" خلال تصريحات خاصة إلى أن تخصيص المزيد من الموارد للإنفاق على الصحة والتعليم، سيكون لها مردود إيجابي على الأسرة المصرية وتحسين معيشة المجتمع المصري، إلى جانب رفع كفاءة الكوادر البشرية حتى تتواكب مع متطلبات السوق العالمية والتخصصات الجديدة

جاء ذلك بعد أن أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن موازنة العام الحالى تتضمن زيادة حقيقية فى أجور العاملين مع استهداف زيادة أكبر للعاملين فى الصحة والتعليم.



جاء ذلك خلال إطلاق الوزارة للإصدار الـ13 من موازنة المواطن.