رئيس إندونيسيا يقيل وزير المالية ويعين نائبه خلفا له

أعلن مكتب الرئاسة في إندونيسيا اليوم أن رئيس البلاد برابوو سوبيانتو، أقال وزير المالية بوربايا يودي ساديووا، وقام بتعيين نائبه سواهاسيل نازارا خلفا له.

وأفادت وكالة أنباء "أنتارا" الرسمية أن سواهاسيل، الذي يشغل منصب نائب وزير المالية منذ عام 2019، كشف للصحفيين أنه تم إبلاغه بالقرار من جانب القصر الرئاسي صباح اليوم، متعهدا بالعمل بجد لضمان أن تكون ميزانية الدولة سليمة وقادرة على تحفيز الاقتصاد.

كان بوربايا قد تولى حقيبة المالية قبل نحو عام خلفا لوزيرة المالية، سري مولياني إندراواتي، التي خدمت في عهد ثلاثة رؤساء.

وأجرى برابوو عدة تغييرات في التشكيلة الوزارية منذ توليه منصبه قبل عامين تقريبا، وكان من أحدث تلك التغييرات تعيين سوداريونو، في شهر يوليو الماضي رئيسا للوكالة الوطنية للتغذية، التي تشرف على برنامج الوجبات المجانية الذي يعد أحد أبرز مبادرات الرئيس.

ويُعد سواهاسيل ثالث وزير للمالية في عهد برابوو، الذي تولى منصبه في أكتوبر 2024، وكان بوربايا قد عُيّن وزيرًا للمالية في 8 سبتمبر 2025، خلفاً للوزيرة المخضرمة سري مولياني إندراواتي.

وقال سواهاسيل أثناء أدائه اليمين الدستورية أمام الرئيس برابوو:" سأظل مخلصًا لدستور جمهورية إندونيسيا لعام 1945، وسألتزم بأمانة بجميع القوانين واللوائح خدمةً للأمة والدول.