فليك يستعد لتحقيق رقم قياسي تاريخي مع برشلونة

يستعد هانزي فليك المدير الفني لنادي برشلونة لتحقيق رقم قياسي تاريخي بعد تحقيق 6 انتصارات خلال مشوار الفريق في الموسم الحالي .

ونجح فليك في قيادة برشلونة للفوز على إلتشي وأتليتك بلباو واريو فاليكانو وفالنسيا وليفانتي في الدوري الاسباني وفوز على فينورد الهولندي بدوري الأبطال.

مسيرة انتصارات فليك وبرشلونة وصلت للمحطة السادسة وهو انجاز تحقق ثلاث مرات فقط خلال تاريخ الفريق الكتالوني موسم 1929-30 بقيادة جيمس بيلامي، وموسم 1960-61 مع ليوبوشا بروتشيتش، وموسم 2018-19 مع إرنستو فالفيردي.

إنجاز تاريخي

في حال حقق برشلونة الانتصار السابع أمام فريق راسينج سانتاندير يوم الاربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإسباني فإنها ستكون سلسلة انتصارات فريدة لم يسبق أن تحققت في تاريخ النادي

ويواجه فريق برشلونة منافسه راسينج سانتاندير يوم الأربعاء المقبل على ملعب الكامب نو ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الاسباني .

وتقام مباراة برشلونة ضد راسينج في تمام الساعة العاشرة والنصف مساء بتوقيت القاهرة وتذاع عبر شبكة قنوات بي إن سبورت