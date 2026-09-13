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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

برشلونة ينجو من ريمونتادا ليفانتي ويواصل العلامة الكاملة في الليجا

برشلونة
برشلونة
عمرو مصطفى

حقق برشلونة فوزًا مثيرًا على حساب مضيفه ليفانتي بنتيجة 4-2، في المواجهة التي جمعتهما مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني.

برشلونة يتخطى عقبة ليفانتي 

 

وفرض الفريق الكتالوني أفضليته مبكرًا، قبل أن يشهد اللقاء انتفاضة مفاجئة من أصحاب الأرض خلال الدقائق الأخيرة، بعدما نجح ليفانتي في تقليص الفارق إلى هدف واحد، لكن برشلونة حسم المباراة في الوقت بدل الضائع بهدف رابع أنهى آمال المنافس في العودة.

انطلاقة مثالية لبرشلونة

دخل برشلونة المباراة بقوة ولم ينتظر طويلًا لافتتاح التسجيل، حيث نجح تشافي إسبارت في هز شباك ليفانتي بعد مرور 5 دقائق فقط، ليمنح فريقه أفضلية مبكرة.

واستمر التفوق الكتالوني مع سيطرة واضحة على مجريات اللعب، قبل أن ينجح لامين يامال في مضاعفة النتيجة عند الدقيقة 19، لينتهي الشوط الأول بتقدم برشلونة بهدفين دون مقابل.

وبعد دقائق قليلة من انطلاق الشوط الثاني، عاد يامال ليترك بصمته مجددًا، بعدما سجل الهدف الثالث في الدقيقة 48 من ركلة جزاء، ليعزز تقدم فريقه ويضع ليفانتي أمام مهمة صعبة.

 ليفانتي يشعل المباراة

رفض أصحاب الأرض الاستسلام رغم التأخر بثلاثة أهداف، وتمكنوا من استغلال تراجع برشلونة في الدقائق الأخيرة لإعادة الإثارة إلى المواجهة.

وفي الدقيقة 79، سجل إيفان روميرو الهدف الأول لليفانتي، مستفيدًا من خطأ دفاعي، قبل أن ينجح روجر بروجي في تقليص الفارق مرة أخرى بالدقيقة 88، لتصبح النتيجة 3-2 وتشهد المباراة دقائق أخيرة مشتعلة.

وبينما كان ليفانتي يبحث عن هدف التعادل، وجه برشلونة الضربة الحاسمة في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، بعدما سجل كريم أديمي الهدف الرابع، عقب مجهود فردي أنهاه بتسديدة ناجحة داخل الشباك.

 برشلونة يواصل العلامة الكاملة

وبهذا الانتصار، رفع برشلونة رصيده إلى 15 نقطة، ليحافظ على صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، بعدما حقق الفوز في مبارياته الخمس الأولى دون تعادل أو هزيمة.

في المقابل، تجمد رصيد ليفانتي عند 5 نقاط في المركز الثالث عشر، بعدما حقق الفريق فوزًا واحدًا وتعادل في مباراتين، مقابل هزيمتين.

برشلونة ليفانتي الدوري الإسباني تشافي إسبارت

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