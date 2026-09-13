مديرية العمل ببني سويف تواصل حملاتها التفتيشية على المنشآت

واصلت مديرية العمل ببني سويف حملاتها التفتيشية على المنشآت بمدينة بني سويف ومراكز المحافظة، لمتابعة مدى الالتزام بأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، والتأكد من تطبيق التشريعات المنظمة لعلاقات العمل.

وذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد حسن الرداد، وزير العمل، وتكليفات اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، بتكثيف الحملات ومتابعة أوضاع العاملين وحماية حقوقهم.

وأوضح محمود باسل، مدير مديرية العمل ببني سويف، أن المديرية نفذت عددًا من الحملات التفتيشية المكثفة على المنشآت المختلفة بمدينة بني سويف ومراكزها، بمشاركة مفتشي التفتيش العمالي، حيث شملت أعمال التفتيش مراجعة عقود العمل، ومدى الالتزام بالحد الأدنى للأجور، والالتزام بتعيين نسبة الـ5% المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب متابعة تطبيق أحكام قانون العمل والقرارات المنظمة.

وأشار مدير المديرية إلى أنه تم رصد عدد من المخالفات لدى بعض المنشآت غير الملتزمة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، مع منح المنشآت المخالفة المهلة القانونية لتوفيق أوضاعها وفقًا للقواعد والإجراءات المنظمة، مؤكدًا أن الحملات تستهدف تحقيق التوازن بين تطبيق القانون ودعم أصحاب الأعمال في توفيق أوضاع منشآتهم.

وأكد محمود باسل استمرار الحملات التفتيشية على مختلف المنشآت بنطاق المحافظة، للتأكد من الالتزام بأحكام قانون العمل وحماية حقوق العاملين، بما يسهم في تحقيق المزيد من الاستقرار والأمان الوظيفي، وتهيئة مناخ مناسب للعمل والإنتاج، ودعم جهود الدولة في تحقيق التنمية الشاملة وبناء الجمهورية الجديدة.

وشارك في الحملات سلوى صلاح، من مكتب عمل شرق النيل، وعلاء رمضان، مدير مكتب عمل بني سويف، وحاتم مختار، مفتش عمل، وعبد الرحمن محمد، مدير مكتب عمل الفشن، وعيسى صلاح، مفتش مكتب عمل الفشن.