وكيل صحة بني سويف يتفقد وحدة صفط العرفا بالفشن ويتابع انتظام تقديم الخدمات

أجرى الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، جولة تفقدية بوحدة صفط العرفا الصحية التابعة لإدارة الفشن الصحية، وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة للمنشآت الصحية، والوقوف على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وخلال الجولة، تابع وكيل وزارة الصحة سير وانتظام العمل داخل الوحدة، وتأكد من تواجد الفرق الطبية والعاملين، وانتظام تقديم الخدمات الصحية للمواطنين المترددين على الوحدة، مع مراجعة مدى توافر الخدمات الطبية اللازمة وانتظام العمل بالأقسام المختلفة.

كما حرص الدكتور هاني جميعة على الاستماع إلى سير العمل داخل الوحدة، ورصد أي ملاحظات قد تؤثر على مستوى الخدمة، مؤكدًا أهمية التعامل الفوري مع أي معوقات والعمل على تلافيها، بما يضمن تقديم خدمة صحية لائقة وآمنة للمواطنين.

وشدد وكيل وزارة الصحة على ضرورة الالتزام الكامل بمواعيد العمل الرسمية، وعدم التهاون مع أي حالات تقصير أو غياب، حيث جرى مراجعة سجلات الحضور والانصراف، وتوجيه بتحويل حالات الغياب التي تم رصدها إلى الشؤون القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها وفقًا للقواعد المنظمة.

وأكد الدكتور هاني جميعة استمرار المتابعة الميدانية لمختلف الوحدات الصحية والمستشفيات بمراكز المحافظة، للتأكد من انتظام العمل وجودة الخدمات، والعمل على رفع كفاءة الأداء وتحسين مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.