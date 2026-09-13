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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تموين بني سويف يُحرّر 145 مُخالفة تموينية خلال حملة رقابية على المخابز البلدية

تموين بني سويف
تموين بني سويف

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية ببني سويف من تحرير 145 مخالفة تموينية متنوعة خلال حملة رقابية على المخابز البلدية بدائرة المحافظة، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، بتكثيف الحملات الرقابية على المخابز ومتابعة جودة الخبز المدعم والتأكد من حصول المواطنين على حقوقهم، ووفقًا لتوجهات وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بإحكام الرقابة على منظومة الخبز المدعم والتصدي للمخالفات.

وأوضح  محمد عبد الرحمن، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية ببني سويف، أن الحملات استهدفت المرور على المخابز البلدية ومتابعة انتظام العمل والتأكد من إنتاج خبز مطابق للمواصفات والأوزان المقررة، فضلًا عن متابعة الالتزام بالاشتراطات والقواعد المنظمة للعمل بالمخابز.

وأسفرت الحملة عن تحرير 46 مخالفة لإنتاج خبز بلدي ناقص الوزن، و21 مخالفة لإنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات، و27 مخالفة لعدم نظافة أدوات العجن، و13 مخالفة لعدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخابز، إلى جانب تحرير 3 مخالفات لعدم وجود سجل زيارات بالمخبز، و5 مخالفات لعدم وجود ميزان بالمخبز.

كما تضمّنت المخالفات التي تم رصدها تحرير 18 مخالفة لعدم إعطاء بون صرف الخبز للمواطنين، ومخالفة واحدة للتوقف عن مزاولة النشاط، و11 مخالفة بشأن التصرف في الدقيق البلدي المدعم، بإجمالي كمية بلغت 209 شيكارات زنة 50 كجم للشيكارة.

بني سويف تموين بني سويف محافظ بني سويف

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