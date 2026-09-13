إنقاذ مراهق بعد 3 أيام من الانجراف في مياه جليدية.. فيديو

عرضت فضائية يورونيوز مقطع فيديو عن انقاذ طفل يبلغ من العمر 15 عاما تم إنقاذه بعد أن تمسّك بقارب مقلوب لما يقرب من ثلاثة أيام في مياه بحر بيرينغ المتجمدة قبالة سواحل ألاسكا.

فقدان طفل في المياه

وعُثر على المراهق قرب جزيرة سانت لورنس بعد أن أطلقت فرق خفر السواحل عملية بحث، إثر الإبلاغ عن فقدانه هو واثنين من أقاربه.

وتوفي شقيق الفتى وابن عمه بعد انقلاب القارب الصغير، بحسب فرق الإنقاذ. ويُظهر مقطع فيديو المراهق مرتديا سترة صفراء زاهية وهو يتشبث بالقارب المقلوب بينما يقوم طاقم قارب صيد بسحبه إلى متنه.

وكان يعاني أعراض انخفاض حرارة الجسم، فتمت تدفئته بواسطة البطانيات والكمادات الساخنة.