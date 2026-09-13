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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بني سويف يتفقد انتظام الدراسة وسير العملية التعليمية

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

تابع محافظ بني سويف اللواء عبد الله عبد العزيز، انتظام العملية التعليمية مع بداية العام الدراسي الجديد 2026/2027، والذي انطلق أمس، السبت، داخل 134 مدرسة حكومية وخاصة، تستوعب أكثر من 131 ألف طالب وطالبة، فيما تنتظم الدراسة اليوم بكامل طاقتها في 2285 مدرسة تعمل داخل 1760 مبنى مدرسياً، نظراً لوجود أكثر من مدرسة داخل بعض المباني وفقاً لنظام التشغيل والفترات الدراسية، ويبلغ إجمالي الطلاب 884 ألفاً و861 طالباً وطالبة بمختلف المراحل من التعليم الأساسي "ابتدائي وإعدادي" والثانوي العام والفني بمختلف التخصصات والنوعيات.

جاء ذلك خلال زيارته صباح اليوم لمدرستي التعليم الأساسي بقرية التل شرق النيل، والسيدة خديجة الثانوية بنات بجوار مركز التطوير التكنولوجي بمدينة بني سويف، وذلك بحضور الدكتور عصام عبد المهدي عمارة، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والمهندس محمد طه ياسين، مدير عام فرع الهيئة العامة للأبنية التعليمية ببني سويف، ومحمد صلاح، وكيل المديرية، والدكتور هاني رجائي، مدير عام التعليم العام، وأحمد دسوقي، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، ومحمد بكري، رئيس مركز ومدينة بني سويف، وخالد عبد العظيم، مدير إدارة تعليم بني سويف، وعدد من قيادات التعليم والوحدة المحلية.

وهنأ المحافظ التلاميذ والطلاب وأسرة العاملين بقطاع التعليم بمناسبة انطلاق العام الدراسي الجديد، وتفقد عدداً من الفصول، وحرص خلال جولته على التفاعل مع الطلاب بمختلف المراحل التعليمية، حيث داعب أطفال فصول رياض الأطفال وتبادل معهم الحديث في أجواء اتسمت بالبساطة والود، كما حرص على سؤال طلاب المرحلة الإعدادية عن الدراسة والمواد التي يدرسونها، وتحدث مع طالبات المرحلة الثانوية حول انتظام الدراسة واستفادتهن من الإمكانات والخدمات المتاحة داخل المدرسة.

كما تابع المحافظ جانباً من الأنشطة الطلابية بالتزامن مع بداية الدراسة، وشدد على أهمية تفعيل دور الأنشطة التربوية والاهتمام بطابور الصباح والنشيد الوطني والالتزام بالإذاعة المدرسية، واختيار البرامج التي تسهم في غرس قيم المواطنة وتنمية روح الولاء والانتماء للوطن في نفوس ووجدان التلاميذ والطلاب بمختلف المراحل.

وأثنى المحافظ على الجهود المبذولة من مديرية التربية والتعليم والوحدات المحلية في الاستعداد للعام الدراسي الجديد، وما تم من أعمال تجهيز ورفع كفاءة ونظافة للمباني والفصول والمرافق، مؤكداً أهمية استمرار المتابعة الميدانية خلال الفترة المقبلة، والتعامل السريع مع أي ملاحظات أو معوقات قد تظهر مع انتظام الدراسة.

وخلال زيارته لمدرسة السيدة خديجة الثانوية بنات، تفقد المحافظ المركز الاستكشافي، واستمع إلى عرض موجز عن طبيعة ومنظومة العمل بالمركز، الذي يعد منصة تعليمية وتطبيقية تهدف إلى تحويل النظريات العلمية إلى ممارسات عملية، من خلال عدة محاور تتضمن اكتشاف ورعاية الموهوبين والمبتكرين، والتدريب على أسس البحث العلمي، والمشاركة في المسابقات المحلية والدولية، والربط بين المناهج النظرية والتطبيق العملي.

وأشاد المحافظ بما يقدمه المركز من أنشطة للطلاب، مؤكداً أهمية الاهتمام بالطلاب الموهوبين والمبتكرين وإتاحة الفرصة أمامهم لتنمية قدراتهم والاستفادة من الأنشطة العلمية والتطبيقية.

من جهته، أشار وكيل الوزارة إلى أنه تم خلال الفترة الماضية عقد أكثر من اجتماع بحضور قيادات المديرية ومديري الإدارات والمراحل، للتأكيد على رفع درجة الاستعداد والمتابعة الميدانية اليومية للمدارس، والتأكد من جاهزيتها الكاملة لاستقبال الطلاب، مع الالتزام بمواعيد بدء اليوم الدراسي، وانتظام طابور الصباح وتفعيله بصورة جادة، ومشاركة الطلاب في تحية العلم والنشيد الوطني، وتقديم فقرات توعوية وتربوية هادفة تسهم في غرس قيم الانتماء والمواطنة والسلوك الإيجابي لدى الطلاب.

كما تم التشديد على التزام الطلاب والعاملين بالانضباط منذ بداية اليوم الدراسي، وانتظام الحضور والانصراف، وتفعيل الإشراف المدرسي، ومنع أي مظاهر للإخلال بالنظام داخل المدرسة أو محيطها، مع التأكيد على حسن استقبال الطلاب وتهيئة الأجواء المناسبة لبدء الدراسة، وأهمية المتابعة المستمرة للحضور والغياب، وانتظام المعلمين والعاملين، وتنفيذ الجداول الدراسية، ومراعاة الكثافات الطلابية وتوزيع الطلاب والفصول بصورة مناسبة، مع سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أي ملاحظات أو معوقات.

بالإضافة إلى التأكد من جاهزية الفصول والمرافق ودورات المياه، وأعمال النظافة والصيانة، وتوافر عوامل الأمن والسلامة، ومراجعة مخارج الطوارئ ووسائل الحماية والتعامل مع الأزمات، بما يضمن توفير بيئة تعليمية آمنة للطلاب والعاملين، مع سرعة رصد أي عجز أو زيادة في أعداد المعلمين، ومراجعة موقف الكتب الدراسية، والعمل على تحقيق الاستقرار داخل الفصول، مع رفع تقارير دورية عن موقف المدارس وجاهزيتها.


 

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