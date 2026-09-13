قيادية بحماة الوطن: كلمة الرئيس السيسي في قمة البريكس عكست رؤية متكاملة لتحقيق التنمية

أشادت المستشارة ماريان شحاتة، أمين الاتصال السياسي والعلاقات الحكومية بأمانة الشيخ زايد بحزب حماة الوطن، بما تضمنته كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الجلسة المغلقة لقمة تجمع البريكس لعام 2026، مؤكدًة أن الكلمة عكست رؤية مصر تجاه تعزيز التعاون بين دول الجنوب العالمي، ودعم بناء نظام اقتصادي دولي أكثر توازنًا وقدرة على التعامل مع التحديات الراهنة.

وقالت شحاتة، إن تأكيد الرئيس السيسي أهمية تحويل التعاون داخل تجمع البريكس إلى مشروعات وبرامج عملية يمثل توجهًا مهمًا لتعظيم الاستفادة من عضوية مصر في التجمع، خاصة في ظل ما يشهده الاقتصاد العالمي من تحديات متشابكة ترتبط بالأمن والطاقة والتجارة وسلاسل الإمداد.

وأوضحت، أن حديث الرئيس عن الترابط بين الأمن والتنمية، وضرورة الحفاظ على استقرار وحرية الملاحة الدولية، يعكس أهمية الموقع الاستراتيجي لمصر ودورها المحوري في حركة التجارة العالمية، مشيرًا إلى أن اضطرابات المنطقة لا تقتصر آثارها على دولها فقط، وإنما تمتد تداعياتها إلى الاقتصاد العالمي وحركة التجارة والطاقة.

وأشارت القيادية بحزب حماة الوطن إلى أن تأكيد الرئيس دعم إصلاح الهيكل المالي الدولي وتطوير أدوات تمويل ميسرة، إلى جانب تعزيز دور بنك التنمية الجديد، يمثل مسارًا مهمًا لمساندة الدول النامية في مواجهة أعباء الديون وضيق الحيز المالي، وتمكينها من تنفيذ خطط التنمية وتحقيق أهدافها الاقتصادية.

وأضافت أن ما طرحه الرئيس بشأن الأمن الغذائي والمائي وأمن الطاقة يعكس رؤية متكاملة للتعامل مع الملفات التنموية، لافتًا إلى أهمية مواصلة مصر العمل على تطوير مركز الحبوب واللوجستيات، بما يعزز الأمن الغذائي ويدعم مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة واللوجستيات.

وأكدت أن تطلع مصر إلى تولي رئاسة تجمع البريكس في المستقبل القريب يعكس ثقة الدولة في قدرتها على الإسهام في تطوير أجندة التجمع، وتعزيز التعاون بين دوله، والاستفادة من موقعها في دعم حركة التجارة والاستثمار والربط بين قارات أفريقيا وأوروبا وآسيا.

وشددت على أن عضوية مصر في البريكس تمثل فرصة لتعزيز الشراكات الاقتصادية والاستثمارية، وفتح مجالات أوسع للتعاون، بما يحقق المصالح المشتركة ويدعم جهود التنمية، مؤكدًا أن رؤية الرئيس السيسي تضع التعاون الدولي والشراكات الاقتصادية في إطار يخدم مصالح الشعوب ويعزز قدرتها على مواجهة المتغيرات الاقتصادية العالمية.